L’estudi moianès Vanderpla ha guanyat un bronze als Premis Internacionals de Disseny i Publicitat ADCE pel disseny del catàleg Terrassa Comissariat 2021-Federica Matelli de l'Ajuntament de Terrassa, encarregat per la Sala Muncunill de l’Ajuntament de Terrassa. La publicació editorial guardonada du el nom «Ciutat. El futur no té data», títol homònim del projecte expositiu a cura de la comissària Federica Matelli. «Es tracta d’una publicació característica per la seva radicalitat tipogràfica i cromàtica, de temàtica futurista i disruptiva com proposa la comissària Matelli, respectant la identitat visual del cicle d'art contemporani de la Sala Muncunill», destaca en un comunicat l’estudi moianès, en què també es remarca que «el premi s’ha atorgat per ser excepcional en la seva creativitat, artesania i execució».

Els Premis Internacionals de Disseny i Publicitat Art Directors Club of Europe (ADCE) reconeixen cada any els creatius de diferents disciplines d'arreu d'Europa. Hi participen 27 països i els premis els organitzen ADCE. El jurat, de caràcter internacional, reconeix els millors projectes de disseny en diverses categories, publicitat, disseny i també cinema, art i moda. La mateixa publicació també va ser reconeguda el 16 de juny del 2022 amb un Laus Bronze als Premis ADG Laus, que va permetre al projecte poder participar als premis ACDE. Vanderpla és un estudi de comunicació visual de Moià especialitzat en la creació i disseny de campanyes i identitats visuals institucionals i de projectes culturals contemporanis i artístics. Treballa per a ajuntaments, organismes no governamentals, institucions culturals i centres de creació contemporània. L’entrega dels guardons ADCE va tenir lloc dijous, 15 de desembre, en format online.