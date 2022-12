La T-Jove es deixarà de vendre en targeta de cartró a partir del gener i només funcionarà amb T-Mobilitat. D'aquesta manera, l'abonament trimestral per a menors de 25 anys serà el primer que deixarà d'estar disponible en el suport tradicional i s'haurà de fer servir únicament amb el sistema de validació sense contacte, segons ha anunciat aquest divendres l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). El canvi es farà de manera progressiva durant els dos primers mesos del 2023, per tal de donar marge perquè el col·lectiu jove pugui fer el pas cap al nou sistema. L'ATM recomana als compradors habituals de la T-Jove que, si no estan donats d'alta a la T-Mobilitat, ho facin durant les pròximes setmanes.

D'aquesta manera, l'objectiu és que puguin començar a carregar la seva targeta trimestral al sistema de la T-Mobilitat a partir del gener, amb els preus i les tarifes corresponents de cara al pròxim any. El procés d'alta es pot fer de manera telemàtica a través de les plataformes de T-mobilitat, TMB i Ferrocarrils de la Generalitat. Precisament aquest divendres l'ATM ha començat una campanya per informar als joves de tots els canvis. De moment, la T-Jove es pot fer servir fins als 25 anys. Al setembre, però, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va plantejar la voluntat del Govern d'ampliar-la fins als 30 anys. Es tracta d'una mesura que està sobre la taula de la negociació dels pressupostos de l'any vinent i que l'executiu calcula que tindrà un impacte de 30 milions d'euros.