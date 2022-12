Avui, parlo de ciutat

A les portes de Nadal i de tancament d’any tocaria fer balanç, però quin balanç he de fer quan tothom saps de quin mal estem morint. Divendres, la vicepresidenta del Govern, la senyora Nadia Calviño, va anunciar una moratòria del blindatge concursal per als anys 2023 i 2024 davant l’increment de concursos de creditors dels mesos d’octubre i novembre. I és que la situació és molt difícil i les empreses que actualment han de suportar tots els increments de costos d’explotació i alhora fer front a les seves obligacions, amb un resultats esperats a final d’any negatius, s’anticipen i no volen incórrer en responsabilitats.

Amb una situació plena d’incerteses a nivell micro i macroeconòmic, prefereixo parlar de la meva ciutat, potser perquè aquest dies he tingut temps de passejar per anar fent compres de Nadal (sí, jo encara compro a les botigues) o bé perquè he tingut algun sopar amb amics per desitjar-nos bones festes. Aquesta ciutat que tant m’estimo i que cada cop més em costa d’identificar i identificar-m’hi. Aquesta ciutat que té la Seu i la Cova, però que per arribar-hi has de passar per un Centre Històric cada cop més abandonat, sinó fos que el sector de la restauració li dona brillantor amb propostes interessants que apropen els joves i els no tan joves a omplir la plaça Major i la plaça del Planter. Aquests joves que fins i tot hi aposten per viure-hi però que es desencanten pel camí quan han de fer-hi el seu projecte vital i es traslladen a altres zones de la ciutat on troben més facilitats o menys entrebancs. Mira que la plaça Major és xula, xulíssima, amb les seves terrasses que no estan perfectament arrenglerades però que li donen identitat, amb una façana de l’Ajuntament imponent (no la del número 5, que, la veritat, no té cap encant) i amb un munt d’activitats que encara li donen més caliu. Aquesta ciutat que ha celebrat l’Any Ignasià, farcit d’actes amb l’hàndicap de sortir d’una pandèmia, amb molta força i il·lusió, però que no ha arribat a temps, per celebrar l’efemèride, a tenir acabada la nova Oficina de Turisme, ni el Museu del Barroc, ni una cosa tan terrenal (per dir-ho d’alguna manera) com l’aparcament d’autocaravanes.

Aquesta ciutat que té un Passeig que bull de vida a l’estiu, però on has d’anar amb compte amb la cartera, i que l’hivern es transforma en un Passeig trist, ple de fulles, amb poca llum i on les mancances de manteniment es fan del tot visibles. I ja no parlem del carrer Guimerà, on els comerciants fan un esforç ingent per tenir-lo bonic, si no, mireu-lo ara per Nadal, en què l’omplen de llum i activitats. Bravo per ells! I per la paciència que hauran de posar quan el converteixin en zona de vianants. I a Crist Rei, què li ha passat? És un centre de què? No fa falta posar-se ulleres per veure que hi ha negoci d’aquells que no es fa sobre un taulell, tot i la mirada del rei Pere III.

Però ens entestem a dir que a Manresa estem bé, però els indicadors socials diuen que no, que hi ha una bona salut comercial, però els comerciants no tenen eines per fer front als furts continus als seus establiments, que la restauració ha tingut un bon any, però quan s’acabi l’Any Ignasià què passarà, que les indústries que tenim a Manresa van fent, però ningú les ajuda fent brillar els polígons que atreguin noves implantacions.

Al final, el sentiment majoritari dels ciutadans i ciutadanes és de tristor. Què ens ha passat? Quan hem perdut el tren de la transformació cap a una ciutat amb llum pròpia? I no deu ser perquè no tinguem múscul, ep!, poca broma 78.000 habitants i un pressupost per al 2023 de 110 milions d’euros. Si mirem el detall d’aquest pressupost els increments d’ingressos venen per la major aportació de l’Estat i la Generalitat, els Next Generation i l’increment de la pressió impositiva (ja denunciat per la Taula de territori i sostenibilitat), però en cap cas hi ha una pla per fer créixer la riquesa de la pròpia ciutat.

Ara que l’any vinent hi haurà eleccions municipals, potser serà bo demanar als candidats (de moment no he vist cap candidata, a l’espera de la candidatura de la CUP) quin és el seu pla per fer créixer la riquesa, reduir les desigualtats i millorar els indicadors socials i econòmics de la nostra ciutat.