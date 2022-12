Els ramaders tindran fins a l’estiu del 2024 per presentar una demanda contra les transformadores que van perjudicar el mercat de la compra de llet crua de vaca a la primera dècada i mitja d’aquest segle. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va fixar, en una sentència sobre el «càrtel dels camions», una ampliació de terminis segons l’aplicació d’una directiva europea.

Divendres passat el despatx d’advocats Eskariam va presentar a diversos jutjats espanyols la primera tanda de sis demandes col·lectives que s’interposaran contra les empreses que formen part de l’anomenat «càrtel de la llet». Només amb aquesta acció, en què estan immersos 7.000 ramaders, es calcula una reclamació total de fins a 800 milions d’euros per a les vuit mercantils làcties i dues associacions del sector sancionades per la Comissió de la Competència.

Els membres del càrtel serien Calidad Pascual, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Puleva, Schreiber Food España, Central Lechera de Galicia, l’Asociación de Empresas Lácteas de Galícia i el Gremi d’Indústries Làctiques de Catalunya.

L’associació més gran de productors de llet d’Espanya, Agaprol, va destacar la importància d’obtenir una compensació econòmica per les pèrdues provocades durant anys que «certifiqui la viabilitat d’una cadena sostenible i que garanteixi la sobirania alimentària d’un producte indispensable com és la llet». «Els productors fa anys que perceben preus per sota dels costos de producció i aquesta situació, forçada per les indústries, ha provocat el tancament de milers d’explotacions i una situació dramàtica al medi rural», va afirmar Agaprol.

La Comissió Nacional de la Competència va assenyalar que els acords entre aquestes empreses «van agreujar la situació en un mercat ja de per si mateix concentrat des de la perspectiva de la demanda».