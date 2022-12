Ametller Origen, companyia d’alimentació especialitzada en productes frescos i elaborats de qualitat, obrirà aquest dimecres un nou establiment a la ciutat de Manresa, a la plaça de la Creu, on oferirà un assortiment més ampli, amb una gran oferta de productes frescos i fruita i verdura de collita pròpia, així com plats cuinats, vins, formatges, carnisseria. També oferirà els productes de la peixateria Torrents, el forn de pa i cafeteria Panet i la bacallaneria Oms de Manresa (amb bacallà, derivats, encurtits i plats preparats de peix). Així, la companyia manté la seva estratègia comercial d’apostar per socis locals en aquest últim espai.

Amb l’obertura d’aquest establiment, Ametller Origen reestructura la seva presència a la ciutat de Manresa, on ara tindrà tres botigues; la de la carretera de Vic 15 i la del passeig Pere III 80 i la que s’inaugura aquest dimecres, que disposarà de 50 places de pàrquing per als clients.