El Govern ha anunciat que injectarà 12 milions d'euros al projecte d'intel·ligència artificial AINA fins al 2026, a raó de 3 milions d'euros anuals. La iniciativa, liderada pel Barcelona Supercomputing Center (BSC), està creant un banc de veus en català perquè les màquines puguin entendre i parlar la llengua. "El futur del català es juga en aquest camp i hem de ser actius. Volem que el català tingui les mateixes possibilitats al món digital que qualsevol altra llengua", ha afirmat aquest dilluns el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, des del BSC. "Per això donem continuïtat, estabilitat i seguretat al projecte AINA amb aquesta inversió, per així culminar sòlidament una iniciativa que considerem clau per al país", ha continuat Torrent.

"Volem poder dirigir-nos a les màquines amb la nostra llengua i hem d'ensenyar les màquines a entendre i parlar el català", ha insistit el titular d'Empresa i Treball, que ha fet una visita al Barcelona Supercomputing Center (BSC) acompanyat del seu director associat, Josep Maria Martorell. "Tenir un pla plurianual d'aquesta durada és una notícia excepcional. Ens dona tranquil·litat a llarg termini i ens permet retenir l'equip dedicat al projecte AINA", ha aplaudit Martorell, que ha parlat d'unes 30 persones dedicades íntegrament a aquesta iniciativa de banc de veus en català, que ja ha despertat l'interès de grans companyies com Amazon i el seu assistent de veu Alexa.

"L'objectiu d'AINA és ser un eliminador d'excuses. Que mai més cap gran companyia ni petita tingui l'excusa per no incorporar el català al seu catàleg de serveis textuals, d'àudio i visuals", ha assenyalat el director associat del BSC. "Ara toca seguir desenvolupant la tecnologia i el corpus-diccionari gràcies a la donació de parla que ha fet tanta gent", ha avançat Martorell. A finals d'estiu, el projecte AINA ja havia recopilat més d'un milió de talls de veu i 2.400 hores gravades en català (amb totes les varietats dialectals, accents i pronúncies), convertint-se en la segona llengua del món amb més locutors a Common Voice, només per darrera l'anglès.

"A partir d'ara treballarem amb els corpus escrits per especificar-los en diferents àmbits temàtics com el biomèdic, el legal o el cultural", ha avançat el director associat del BSC. "Així el sistemes que entrenem per entendre i parlar el català sàpiguen de tot i no estiguin esbiaixats cap a un costat o un altre", ha conclòs Martorell.