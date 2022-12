El ministeri d’Economia dona per fet que el descompte de 20 cèntims als carburants es limitarà i deixarà d’aplicar-se a tots els consumidors. Ho ha afirmat el secretari d’Estat d’Economia Gonzalo García Andrés durant un acte organitzat per Funcas a Madrid i en la mateixa línia en la qual ja es va pronunciar la vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño. Aquesta mesura podria incorporar-se al paquet previst per pal·liar els efectes de la inflació que el Govern aprovarà abans de final d’any.

Al seu judici de García Andrés, la bonificació de 20 cèntims, que era «una mesura temporal», ara «s’ha d’adaptr» i » retirar-se en termes generals, amb mesures d’acompanyament per als sectors que estan més afectats. García Andrés ha destacat que aquesta bonificació sobre el carburant ha sigut una mesura molt eficaç en un moment com el de finals de març, marcat per la forta pujada dels costos i de la inflació per a tots els ciutadans. «Som molt conscients que les mesures temporals d’inflació després cal retirar-les, perquè no es poden carregar de forma permanent al pressupost», ha afegit. Ha afirmat que amb una situació de preus del petroli i dels productes refinats bastant més moderada, és el moment d’anar adaptant aquesta mesura. D’altra banda, el secretari d’Estat ha assenyalat que «molt probablement» l’economia espanyola registri «un resultat millor» en el quart trimestre que en el tercer, com el PIB amb prou feines va créixer el 0,2%. «Aquest any les dades han anat desmentint les pitjors previsions», ha assenyalat. Afiliació a la Seguretat Social Segons ha explicat García Andrés, les dades disponibles d’afiliació a la Seguretat Social, de consum i de confiança, sobre els dos mesos i mig transcorreguts d’aquest quart trimestre apunten que l’economia ha continuat creixent. Això implicaria, segons el secretari d’Estat, que l’economia espanyola acabarà l’any creixent per sobre del 4,4% previst al quadro macroeconòmic que acompanyen el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat del 2023. De cara a l’any que ve, García Andrés ha assenyalat que les previsions apunten que Espanya continuarà evolucionant i l’economia serà entre els països desenvolupats que més creixi. La previsió de l’Executiu per a l’any vinent és que el PIB s’alçarà un 2,1%. El secretari d’Estat també ha destacat el comportament de les finances públiques, amb la reducció del dèficit públic i del deute, i ha assegurat que Espanya tornarà a acabar l’any complint els objectius fiscals que s’han compromès amb la Unió Europea, malgrat la suspensió de les regles fiscals.