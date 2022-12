El Govern ha aprovat aquest dimarts modificar l'impost sobre el Patrimoni per captar els 12 milions d'euros a les grans fortunes arran del nou impost de solidaritat promogut per l'Estat. Sense aquesta modificació, la recaptació extra aniria a la hisenda estatal i no a la Generalitat. Per fer-ho possible, l'executiu català ha decidit retocar la taxa sobre el Patrimoni a través d'un decret llei i crear temporalment un nou tram a partir dels 20 milions d'euros de fortuna amb un gravamen del 3,48%. "La seva vigència estarà vinculada a l'existència del nou impost estatal, que té una durada prevista de dos anys. Les modificacions plantejades al decret llei, per tant, també seran vàlides durant dos anys", ha precisat el Govern.

"L'objectiu dels canvis és ajustar les tarifes per tal que l'Agència Tributària de Catalunya no es quedi sense uns ingressos que anirien a parar a la hisenda espanyola", ha reconegut la Generalitat, que ha recordat que la previsió és que l'Estat aprovi el nou impost de solidaritat a les grans fortunes amb efectes sobre els patrimonis d'aquest mateix 2022. "Per això, cal que els canvis s'apliquin abans que acabi l'any. Això impedeix, per tant, que els canvis es puguin efectuar per la via ordinària d'una llei i s'opti pel decret llei", ha justificat l'executiu català. El nou impost de Patrimoni implica crear un nou tram a partir dels 20 milions d'euros de patrimoni que estarà gravat amb un tipus del 3,48%. Això generarà per a la Generalitat una recaptació d'uns 12 milions d'euros que, en cas contrari, els contribuents afectats pagarien a la hisenda espanyola.