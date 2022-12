L’associació Manresa Comerç torna a organitzar un any més el Caçations amb l’inici de les vacances escolars. Es tracta d’una activitat infantil pensada per fer en família durant les festes de Nadal a la ciutat.

Els nens i nenes que ho desitgin es poden convertir en caçadors de tions, que s’han amagat en aparadors de tota la ciutat. Els caçadors de tions poden anar a buscar el seu passaport a l’Oficina de Turisme, on l’hauran de dipositar un cop hagin trobat 20 dels 50 tions que hi ha. Els participants poden guanyar vals de compra en botigues de temàtica infantil, experiències familiars ofertes per Manresa Turisme o ofertes gastronòmiques per als més petits.

Els tions seran als aparadors de la ciutat durant totes les festes de Nadal, des del dia 22 de desembre fins al dia 6 de gener. El dia 11 de gener se sortejaran els premis entre els participants que hagin trobat un mínim de 20 tions amagats als aparadors del comerç de la ciutat.

El Caçations l’organitza Manresa Comerç, la marca que agrupa la majoria d’associacions comercials de la ciutat.