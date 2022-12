L'Associació de Franquícies de Catalunya (AFC) ha atorgat a l'empresa de benestar Equivalenza el premi a la franquícia catalana amb més projecció internacional en el marc dels IV Premis Franquícies de Catalunya 2022.

Segons ha informat l'associació en un comunicat, s'han atorgat també premis com el lliurat a l'empresa de gelats Gelati Dino, guardonada com la franquícia catalana amb millor projecció al mercat català, o l'atorgat a la firma de patinets elèctrics Sabway com la franquícia catalana amb millor projecció al mercat espanyol.

El president de l'AFC, Xavier Vallhonrat, ha dit que "considerem que en moments difícils com els que travessem actualment és més necessari que mai reconèixer l'esforç dels qui han destacat durant aquest any 2022 en el desenvolupament de la franquícia”.

Altres empreses guardonades en aquests premis han estat Carrefour Express, Grup Moure, La Botica dels Perfums i Udon, entre d'altres.