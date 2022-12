Abans de final d’any, i englobat en un nou paquet de mesures anticrisi anunciat pel Govern, les llars amb rendes mensuals inferiors a 1.000 euros podrien beneficiar-se d’una ajuda directa de 200 euros. El Govern estaria estudiant una ajuda en forma xec-alimentació per ser destinada a la cistella de la compra d’aliments, tan afectada per la pujada de preus experimentada al llarg de l’any que acaba.

Es preveu que una mica més de set milions de llars podrien beneficiar-se d’aquesta mesura si es concreta, i que seria similar al xec que van poder sol·licitar des de l’estiu passat, i fins al setembre, persones de baix nivell d’ingressos, gestionat a través de l’Agència Tributària.

Les esperances de molts ciutadans amb dificultats per arribar a final de mes estan dipositades en la recent declaració del president del Govern, Pedro Sánchez, on deia: «Abans que finalitzi l’any incorporarem mecanismes per contenir l’evolució dels preus dels aliments». També en declaracions de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha parlat d’una ajuda directa, realitzada en un pagament i destinada a famílies amb rendes baixes.