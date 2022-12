La patronal del sector automòbil Anfac preveu tancar l'any amb 2,2 milions de vehicles produïts, el que suposa un 23% per sota dels registres del 2019. La xifra implica fabricar 600.000 unitats menys que abans de la pandèmia, de manera que constata que el sector continua afectat pel context econòmic internacional. En un comunicat, el director general d'Anfac, José López-Tafall, apunta que una indústria com l'automoció, que representa el 10% del PIB de l'Estat i dona feina a prop de 2 milions de persones, segons la patronal, "necessita recuperar les xifres prepandèmia per no perdre ni la competitivitat ni l'ocupació" que la caracteritza.

Pel que fa a la producció de vehicles entre gener i novembre, va créixer el 4,2% respecte del mateix període de l'any anterior, fins a les 2.032.806 unitats. Tan sols durant el novembre, es van fabricar 226.164 vehicles, és a dir, un 16,9% més que el mateix mes del 2021. Quant a les exportacions, en el penúltim mes de l'any van augmentar un 13,4% en comparació amb l'any passat i, d'aquesta manera, el comerç amb l'exterior encadena dos mesos a l'alça. En aquesta línia, Anfac destaca que més de 8 de cada 10 vehicles fabricats a l'Estat durant el novembre es van exportar i un 70% de les exportacions va ser a mercats europeus. Amb tot, en l'acumulat de l'any les exportacions han pujat l'1,7% respecte del 2021, tot i que Anfac remarca que "encara continua afectada" per la crisi de microxips i l'impacte de la guerra a Ucraïna. D'altra banda, la producció de vehicles de zero i baixes emissions va experimentar un fort augment del 75,1% respecte del novembre del 2021, fins a les 41.594 unitats. Del total de vehicles produïts, aquest tipus ha representat gairebé 2 de cada 10 unitats. En el comunicat, Anfac destaca que en el segon semestre de l'any s'han "suavitzat" els colls d'ampolla, de manera que tot plegat ha facilitat l'aprovisionament de materials.