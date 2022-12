El Palau Firal de Manresa ha acollit aquest dijous la presentació del Mercat Sectorial de la Indústria del Centre de Reempresa de Catalunya, una iniciativa de la Fundació Cecot Innovació que té l’objectiu de donar suport a la continuïtat empresarial dels negocis del sector industrial mitjançant el creixement oferint un model d’emprenedoria a través de la transmissió d'empreses.

Durant l’acte també s’han presentat dades de Reempresa en el conjunt de les comarques que formen la Catalunya central i, des del 2011, any en què es va posar en marxa Reempresa, hi ha hagut 344 reempreses d’èxit i el programa ha evitat el tancament d’aquests 344 negocis i que es perdessin 1.042 llocs de treball, i ha generat una inversió induïda de més de 18,5 milions d’euros.

D’altra banda, 230 negocis del sector ha estat salvaguardats des del 2011, segons estimacions de la Fundació Cecot Innovació, de manera que Reempresa ha evitat, des del 2011, el tancament de 230 negocis del sector, ha generat una inversió induïda de 32 milions d’euros i ha evitat la pèrdua de 1.324 llocs de treball a Catalunya. Per províncies, Barcelona acumula el 78,4% del total de casos d’èxit del sector, el 8,4% la província de Tarragona, el 7,5% la de Girona i el 5,7% la de Lleida.

Amb el Mercat Sectorial de la Indústria de Reempresa, la Fundació Cecot Innovació i el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya pretenen potenciar el creixement d'aquest sector impulsant la compravenda de pimes a tot el país a través d’una metodologia d’èxit com és la que Reempresa ofereix des del 2011.

A l’esdeveniment del Palau Firal, que ha reunit tècnics i representats de l’administració i el teixit empresarial, hi ha participat el director general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Oriol Alcoba; la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a la Catalunya Central, Maria Teresa Clotet; la directora del Centre de Reempresa de Catalunya, Laura Sallent, i el membre del comitè director de Reempresa Albert Colomer.

Oriol Alcoba, en la seva intervenció, ha volgut «reconèixer la visió i capacitat de la Cecot per tirar endavant una iniciativa com aquesta» que ha evitat el tancament de més de 3.800 empreses a Catalunya i ha posat en relleu el «compromís del Departament d’Empresa i Treball per seguir donant suport a un programa com aquest».

Per la seva banda, Laura Sallent ha volgut posar en valor la importància de la col·laboració publicoprivada perquè «sense el suport de la Generalitat i el compromís de la nostra xarxa de col·laboradors» aquests resultats no serien possibles.

La Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. Una iniciativa de la Fundació Cecot Innovació amb el Suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Des del 2011, Reempresa ha evitat el tancament de més de 3.550 llocs de treball al país i la pèrdua de més 10.000 llocs de treball.