La mort de Josep Gibert, diumenge passat a Artés, als 57 anys, obre un període de dubtes sobre el futur a llarg termini de Caves Gibert, una reputada però petita empresa familiar fundada el 1920. Gibert era fins ara l'enòleg, el comptable, el comercial, el repartidor..., pràcticament tot, en definitiva, de l'únic celler de la DO Pla de Bages dedica exclusivament a la producció de cava. Des del passat mes de febrer, el negoci el regeix la seva esposa, Ross Mary Gutiérrez, que ara ha d'afrontar el seu futur vital i professional amb angoixa i amb molta incertesa sense la presència del seu marit.

L'empresa, que elabora el seu cava de manera totalment artesanal, té la producció assegurada "per als propers tres o quatre anys", explica Gutiérrez. Més enllà caldrà calibrar com redefinir un negoci, que embotella entre 70.000 i 80.000 ampolles anuals, i en el qual han estat treballant tots aquests anys colze a colze Josep Gibert i Ross Mary Gutiérrez, sense gairebé cap més col·laboració que alguns treballadors ocasionals el mes de març, quan s'embotella el producte. "La inversió del 2019, per exemple, no la veus rendir fins al 2023. Avui estic venent la producció del 2018 i una mica la del 2019", diu l'afligida responsable del celler, nascuda a Bolívia fa 47 anys.

La mort de Josep Gibert ha suposat una tragèdia tant familiar com professional. Un càncer de còlon (el tercer càncer que maltractava al llarg de la seva vida el fràgil organisme de Gibert) ha estat el responsable de la defunció de l'enòleg, nascut a Artés el setembre del 1965 i que havia patit d'una delicada salut des de molt jovenet, relata la seva esposa. Les caves, fundades per l'avi de Josep Gibert, van passar a mans d'aquest amb la jubilació del seu pare, ara ja nonagenari, fa gairebé tres dècades.

Molt aficionat al ciclisme i al trial, i també a l’excursionisme en la seva joventut; estudiant a Artés i a la Salle de Manresa i format en enologia a Sant Sadurní d'Anoia, Gibert va començar a treballar de molt jove a les caves familiars, la seva autèntica vocació. No sempre en les millors condicions de salut. A partir de l'any 2000, però, va experimentar una notable millora, explica la seva vídua. Des d'aleshores, havia viscut una vida tranquil·la i plena, professionalment. El 2009 va conèixer Gutiérrez, arribada el 2007 a Barcelona des del seu país natal, que aquell mateix any es traslladava a Artés, on ja treballava la seva germana. El 2011, Gibert i Gutiérez es van casar i el 2014 la parella va tenir un fill, Oriol. Empleada en un forn i en un bar, Gutiérrez volia mantenir-se al marge del negoci familiar del seu marit. Però quan va néixer l'Oriol, recorda Gutiérrez, "el Josep em va dir que havia arribat el moment de treballar junts". Des d'aleshores, "tot anava bé. Fins al setembre de l'any passat, quan el Josep es va començar a trobar malament una altra vegada". "Just quan ho teníem tot", lamenta Gutiérrez.

Ross Mary Gutiérrez, encarregada fins ara del procés de maduració del cava, ha d'afrontar ara tota sola un complex negoci que ha après íntegrament del seu marit. "Des de la malaltia del Josep m'ha caigut el món a sobre. No teníem preparat el relleu", diu Gutiérrez. El seu marit la va estar ajudant mentre va poder, ja des de casa, impedit per la malaltia. "Ha lluitat molt, mai no es va deixar vèncer. De fet va ser aquesta voluntat de lluitar el que vaig admirar d'ell només conèixer-lo. Per la seva delicada salut es va perdre moltes coses durant la joventut, però ara estava gaudint molt de tot, de la família, de la feina, del trial".

La vídua du el negoci avui amb el seu fill de 22 anys, Nadín, fruit d'una relació anterior, que ha estat els darrers onze anys un més de la nissaga Gibert. "Veurem si el Nadín estudia enologia. No ho sé, ho farà només si li agrada", explica molt compungida Ross Mary Gutiérrez, que no vol pensar en el futur "més enllà d'un any. No saps mai què et pot passar. Ara tot plegat ha estat un cop molt dur, el Josep ha marxa massa d'hora. És injust, però la vida és així de complicada". De moment, Gutiérrez ha de responsabilitzar-se d'un petit però fèrtil negoci centenari sense el suport de la seva ànima les darreres tres dècades, la persona que li ho va ensenyar tot de la professió. "He de baixar cada dia a treballar a un espai ple de records del meu marit. I he de criar un nen, tota sola. Ja ho vaig fer una vegada i sé com és de dur. Un nen sempre trobarà a faltar el seu pare".