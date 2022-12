Mobles Paseo celebra els 60 anys de la seva inauguració en plena nevada històrica a Manresa

Hi ha moments oportuns per obrir un negoci i d'altres que no ho són tant. Aquest últim és el cas de Mobles Paseo, la botiga del número 88 del Passeig Pere III de Manresa, que va obrir portes justament avui fa seixanta anys, el 24 de desembre de 1962, un dia recordat pels manresans de l'època per la nevada colossal que va caure a la ciutat, la més abundant en els últims cent anys a la capital del Bages.

"El meu avi, Lluís Botifoll Comallonga, era fuster i ebenista i la seva il·lusió havia estat sempre obrir una botiga", explica Anna Botifoll, neta del fundador, filla de l'impulsor del negoci, Albert Botifoll Serra, i avui responsable de la botiga. "L'avi treballava amb el meu pare, que llavors tenia només 14 anys, i el meu tiet, una mica més gran. Es feien els seus propis mobles i buscaven un establiment com a aparador", diu Botifoll. Quan van tenir-ho tot a punt van obrir portes. Era el fatídic 24 de desembre. Les imatges que es conserven d'aquella època (el portal Memòria.cat n'ha recollit 240, com explicàvem aquest divendres al diari) mostren un Passeig Pere III curull de neu. Una neu que va deixar pas a una gelada que va impedir treballar amb normalitat a la ciutat durant uns quants dies. La inauguració de Mobles Paseo va ser molt accidentada. Amb tot, l'establiment es va refer de la mala sort inaugural, i ha mantingut la plena activitat fins avui. Va superar la crisi del 2008, a diferència d'altres establiments del sector a Manresa. Avui, només hi ha mitja dotzena de botigues de mobles a Manresa, una xifra molt inferior a la dels anys del boom immobiliari. De fet, diu Botifoll, la de la seva família és la segona més antiga en actiu a la ciutat, després de Mobles Pujol. A Lluís Botifoll, mort el 1967, li va agafar el relleu de molt jovenet el seu fill petit, Albert, ara ja jubilat, i que ha conservat en perfecte estat el llegat familiar fins avui. "Ens hem anat adaptant als temps, i avui projectem en 3D", diu Anna Botifoll. El sector viu un bon moment, ara, després que la pandèmia contagiés les ganes de renovar els habitatges d'uns manresans obligats a romandre tancats a casa. "Però cada dia és pic i pala", puntualitza la representant de la tercera generació dels històrics Mobles Paseo.