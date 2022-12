Sobretaules amb debats sobre el present i el futur

D ies de felicitacions, bons desitjos, trobades amb família i amics. Dates que sovint ens porten a pensar en tot allò que ens ha passat durant l’any, en tot allò que volem millorar el proper any. Recordem els que ja no hi són, sovint per primera vegada, i també felicitem els que han arribat i ens acompanyen per primer cop. Les festes nadalenques tenen això, que sovint són un cúmul de sentiments trobats, alegria per poder trobar-nos un any més i alhora tristesa per tots aquells que aquest any han marxat.

Sens dubte l’any 2022 no ha estat fàcil. Vivim temps complicats i estem immersos en canvis molt profunds. De fet, avui que és Nadal segurament molts dels lectors es trobaran asseguts a taula envoltats de familiars i amics. M’agrada poder gaudir d’aquests dies senyalats i veure una taula plena amb les persones més properes, especialment tenint en compte que a vegades, per l’intens ritme de vida que portem, ens costa coincidir per compartir unes hores. Àpats tradicionals (sobretot, amb productes de proximitat!) i sobretaules llargues per arreglar aquest món on vivim. I segurament sortiran a debat temes durs, com ara la inflació, la crisi energètica, la guerra i el canvi climàtic. Opinarem, proposarem i ens queixarem de tot, però a mesura que avança la tarda potser deixarem de fixar la nostra mirada en aquest futur tan incert per explicar-nos totes aquelles coses bones que hem viscut i que hem gaudit durant l’any.

La veritat és que malgrat tot n’han passat unes quantes de coses bones! Ens explicarem els reptes que hem aconseguit, començarem per l’empresa (per defecte professional!), continuarem per les nostres fites més personals i acabarem parlant dels nous propòsits per l’any que ve. A mi, personalment, em fan molt feliç aquestes converses on tothom explica, comparteix i gaudeix de tot cor de les bones coses que ens passen per davant i a prop. I aquest no és un sentiment nadalenc, és una actitud de tot l’any, i que hem de practicar més sovint.

Com a empresari, continuaré portant amb mi la llista de necessitats, greuges, millores que sempre reclamem i que desitgem que l’any 2023 es facin realitat. A nivell personal, recordaré d’aquest 2022 els moments bons amb la gent que m’envolta, celebraré que he pogut conèixer noves persones que a partir d’ara ja formaran part de la meva vida i projectaré un 2023 amb optimisme i actitud ferma de continuar lluitant per canviar a millor tot el que estigui a les meves mans. I per Sant Esteve, que celebro el meu sant, tornaré a tenir la casa plena de gent amb qui compartiré un tradicional àpat i repetirem format: un bon debat de sobretaula per arreglar aquest món.

I si em deixo algun tema que vosaltres teniu clar que cal incloure als debats de sobretaula, disculpeu-me perquè he escrit aquest article uns dies abans del dia de Nadal, que no vull anar a última hora a comprar! Molt bones festes, estimats lectors i lectores. Gaudiu d’aquests dies i permeteu-me brindar amb tots vosaltres per un millor 2023! Salut!