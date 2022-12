El sindicat Unió de Pagesos (UP) del Bages i el Baix Llobregat reclama establir quines són les prioritats pel que fa a l’ús de l’aigua. A finals de novembre el Govern de la Generalitat va activar la fase d’alerta a la conca del Ter-Llobregat. Entrar en aquesta fase significa, entre altres mesures, l’obligació de reduir el consum en alguns usos, per exemple, un 25 % en els agrícoles i 10% en els ramaders. Aquesta afectació impacta bàsicament en el regadiu del canal de la dreta del Llobregat, que rega la major superfície del Parc Agrari del Baix Llobregat, i en tot el sector ramader del Bages i el Berguedà.

A banda d’aquesta reducció general del reg, es preveu una substitució progressiva del cabal dels embassaments, pels de la depuradora del Prat, que pot arribar al 50 % fins al març, si la situació de sequera no varia.

Davant del canvi climàtic, amb sequeres perllongades i avingudes imprevisibles, UP reclama pensar molt bé quins usos cal prioritzar i per això en qüestiona alguns. Posa com a exemple que el 2017 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar la raó als veïns de Sallent respecte dels runams salins de la població, va establir que es posés fi als abocaments i va donar un termini de 50 anys per restaurar-los. Però, malgrat la sentència, el runam es manté. El sindicat també palesa que el 2021 l’ACA va aprovar la infraestructura que permet bombejar aigua de la depuradora de Manresa fins a la mina de Súria per diluir la salmorra i enviar-la, a través de canonades, cap al mar. Això permet mantenir la producció de sal, però sense acumular residus. Una instal·lació semblant s’ha previst a Sallent per eliminar el runam condemnat per la sentència.

Segons reporta UP, i basant-se en el pla de gestió de la conca, l’aigua de la depuradora que no retornarà al riu, se substituirà per la que es dessala del mar a la planta del Prat. Així, 8 Hm3 que podrien anar al riu per mantenir el cabal ecològic i continuar abastint l’horta del Parc Agrari i servir per a aigua de boca, s’utilitzaran, quan entri en funcionament el sistema, perquè una empresa privada continuï produint residus i sense donar compliment a la sentència que els obliga a desfer el runam.

El sindicat considera que com a societat cal exigir a les administracions que vetllin pel compliment de les sentències i demana que es posin de manifest les prioritats que cal garantir. Per a UP del Bages i del Baix Llobregat, les prioritats són la preservació de la qualitat ambiental i la producció d’aliments de qualitat i de proximitat.