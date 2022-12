L’Escola Agrària de Manresa ha presentat el programa formatiu per a l’any 2023, que inclou un total de 13 cursos de formació continuada adreçats als professionals del sector i que entre tots sumen més de 350 hores de formació. Es tracta de cursos especialitzats en diverses temàtiques com la tracció animal, la biodinàmica, l’ús de tècniques regeneratives del sòl, el cultiu d’herbes aromàtiques i medicinals o la poda d’arbres fruiters. Els cursos posen a l’abast dels professionals agraris les últimes tendències en agricultura i ramaderia ecològiques, un àmbit en el qual l’Escola Agrària de Manresa ha estat pionera des dels seus inicis.

En la programació destaquen dos cursos de tracció animal moderna, un recurs cada vegada més utilitzat, tant com a complement a la maquinària tradicional o com a principal mètode de treball en la gestió del sòl agrícola, transport o desembosc, que, a la vegada, «contribueix a reduir la dependència dels combustibles fòssils», destaquen fonts del centre. La formació és fruit d’un acord amb l’Associació de Tracció Animal de Catalunya per impulsar un itinerari formatiu en aquest àmbit, en una experiència que serà pionera a Catalunya.

En la línia impulsada per l’Escola Agrària de donar relleu al paper de la dona en el món agrari, s’oferirà un curs de manteniment ús de maquinària agrícola adreçat exclusivament a dones, que té per objectiu introduir-les en el maneig del tractor i dels equips de treball o eines acoblades, a partir de sessions pràctiques.

També hi ha programats cursos de poda de fruiters, de cultius extensius ecològics amb tècniques regeneratives, de maneig de la sanitat en oví i cabrum, d’agroecologia en sistemes hortolans urbans, de cultiu i recol·lecció silvestre de plantes aromàtiques i medicinals, de prats i pastures per a la ramaderia ecològica, de regeneració de sòls amb preparats microbians, d’elaboració de pinso a la pròpia explotació, de manteniment d’instal·lacions i de sanitat vegetal des de la biodinàmica. Tots els cursos tenen una durada d’entre 15 i 30 hores i un preu de 32 euros, excepte el curs bàsic de tracció animal moderna, amb una durada de 52 hores i un preu de 65 euros.

Les inscripcions es poden fer se al web del centre.