Eliminar l'IVA dels productes de primera necessitat (als que ara se'ls aplica el 4%) i reduir del 10 al 5% l'IVA de l'oli i la pasta. Aquesta és la principal mesura que ha presentat aquest dimarts el president del Govern Espanyol, Pedro Sánchez, el tercer paquet d’ajudes per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. Entrarà en vigor l’1 de gener i, entre altres mesures també contempla un xec de 200 euros per a 4,2 milions de famílies amb pocs ingressos i la pujada de les pensions un 8,5%. En canvi, s'acaben els descomptes en la gasolina.

Sánchez ha comparegut en roda de premsa després del darrer Consell de Ministres del 2022, durant el quan s'ha aprovat el tercer paquet anticrisi, i ha fet balanç de les mesures aplicades fins ara. Segons el president, "Espanya està doblegant la inflació" causada per la guerra d'Ucraïna i la crisi i ha afirmat que l'Executiu ha respost "de forma directa i immediata" en base a tres eixos: “protegir a la classe mitjana i treballadors, que el repartiment de les càrregues sigui equitatiu i augmentar la sobirania energètica del país”. En total, ha xifrat en 45.000 milions els que s'han destinat aquest 2022 a aconseguir mitigar la crisi i situa en el 5% el creixement del PIB espanyol, una taxa superior al 4,4% previst i de bona part dels països europeus. L'atur, també ha dit, es troba a nivells desconeguts "des de fa 15 anys".

Rebaixes de l'IVA per a aliments essencials

Per intentar contenir la inflació i que el seu efecte es noti menys a les butxaques dels consumidors, Sánchez ha anunciat que, durant els primers 6 mesos del 2023, l'IVA d'aliments de primera necessitat passarà del 4% al 0% i en el cas de l'oli i pasta baixarà del 10% al 5%.

Les pensions pujaran un 8,5% per al 2023

El Consell de Ministres també ha aprovat el Reial Decret pel qual les pensions contributives pujaran el 2023 un 8,5%, tal com estableixen els Pressupostos Generals de l'Estat per al nou any i en virtut de la fórmula de revaloració establerta a la primera pota de la reforma de les pensions, en vigor des de l'1 de gener de 2022. És el segon any consecutiu en què les pensions contributives pugen en funció de la fórmula contemplada a la reforma de pensions i en què es té en compte l'IPC per evitar pèrdues de poder adquisitiu.

Un xec de 200 euros

Un altre de les mesures anunciades és un xec de 200 euros per a les famílies amb rendes inferiors a 27.000 euros. Sánchez ha assenyalat que el xec beneficiarà 4,2 milions de famílies.

Fi del descompte de 20 cèntims en el combustible

A partir de l'1 de gener, el Govern central substituirà el descompte de 20 cèntims a la compra de combustible amb caràcter generalitzat per ajudes per als sectors més afectats per l'alça dels carburants, com els transports i el sector primari. Això implicarà que els particulars deixaran de beneficiar-se dels 20 cèntims el litre.

Altres mesures

El president també ha anunciat que l'Executiu estén el gruix de les mesures de protecció dels reials decrets: rebaixes gas i electricitat, suspensió dels llançaments per a llars vulnerables, límit del 2% a l'actualització dels contractes de lloguer, prohibició tallar subministraments essencials a famílies més vulnerables i un increment en l'ingrés mínim vital i les pensions no contributives.