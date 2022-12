El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei (Agrucaes), Albert Campabadal, ha lamentat que el Govern espanyol hagi decidit eliminar la bonificació general de vint cèntims per litre de carburant. "Retirar aquesta ajuda no té sentit", ha indicat en declaracions a l'ACN. En aquest sentit, ha recordat que el combustible encara continua per sobre dels preus que marcava fa un any i ha proposat rebaixar l'IVA, tal com ha fet l'executiu amb els aliments bàsics. Així mateix, ha confirmat que des que es va anunciar que es retirarà el descompte, les benzineres han constatat "més gent" que aprofita per omplir el dipòsit i calculen que durant els pròxims dies es doblaran les vendes respecte d'un període "normal".

Segons els últims càlculs d'Agrucaes, que recullen xifres del 26 de desembre, el gasoil –que representa un 80% del consum de carburants de l'Estat- encara és un 22% més car que fa un any, i la gasolina un 6,13%. En aquesta línia, Campabadal ha criticat que s'hagi eliminat la bonificació general als carburants, mentre que s'han impulsat rebaixes en l'IVA dels aliments, que són un 15% més cars que fa un any, percentatge inferior al del gasoil. "Vint cèntims és un percentatge important sobre el preu total del combustible, i això farà mal", ha lamentat. Tot i això, cal recordar que els preus dels combustibles estan lluny dels rècords de 2 euros el litre que van marcar durant l'estiu. Segons els darrers registres del Butlletí Petrolier de la Unió Europea, durant la setmana passada el dièsel es va situar de mitjana en 1,461 euros el litre i la gasolina en 1,390 euros el litre, en ambdós casos tenint en compte la bonificació de 20 cèntims. Més activitat a les estacions de servei en la frontera amb França El president d'Agrucaes ha confirmat que, durant els mesos en què ha estat en vigor la bonificació, les benzineres de la frontera amb França han constat més activitat de conductors que aprofitaven per omplir els dipòsits abans d'entrar al país gal. "L'Estat no ha fet cap regal, ni molt menys, a aquestes persones. Encara han sigut una bona font d'ingressos pel que fa a impostos", ha remarcat Campabadal, recordant que els combustibles estan gravats amb dos impostos: l'IVA del 21% i un tribut especial. A la frontera amb Andorra, en canvi, no ha passat el mateix que a França perquè, segons l'Agrucaes, tot i el descompte de 20 cèntims el litre, els carburants han continuat sent més cars a l'Estat. Després de tot, Campabadal ha valorat positivament el funcionament de la bonificació durant els mesos que ha estat en vigor i ha assegurat que l'Estat "ha complert" amb el pagament a les estacions de servei. Tot i això, ha considerat que ha sigut una feina administrativa "bastant innecessària" i ha defensat, de nou, que una rebaixa de l'IVA dels carburants hauria estat "molt més senzilla i menys farragosa". Els clients aprofiten per carregar els dipòsits abans d'aquest diumenge El president de l'agrupació de les estacions de servei catalanes ha confirmat que des d'aquest dimarts al matí, quan el govern espanyol va anunciar que retirava la bonificació, les gasolineres han registrat més afluència de gent que aprofita per omplir el dipòsit. En aquesta línia, tot i que preveuen que entre aquest dimarts i diumenge es doblin les vendes de carburant respecte un període "normal", Campabadal ha descartat que hi hagi risc de desabastiment perquè calculen que les vendes es faran de manera "esglaonada". Tot i això, ha admès que en algunes benzineres situades a l'interior de ciutats es poden registrar cues. L'Agrucaes ha descartat que anul·lar el descompte comporti problemes informàtics durant els pròxims dies i ha recordat que quan es va anunciar que es posava en marxa la bonificació, va ser amb molt menys marge i, tot i això, les estacions de servei ho van poder aplicar. A partir del pròxim 1 de gener el descompte de 20 cèntims el litre tan sols s’aplicarà als sectors professionals i s'abonarà a finals de cada mes. L'ajuda la gestionarà directament el Ministeri de Transports.