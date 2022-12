El preu de l'electricitat per a aquest dijous es torna a desplomar i s'acosta als 10,63 euros del dia de Nadal, quan es va registrar el segon preu més baix des del 9 de maig del 2021. Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), el preu a la subhasta majorista serà de 16,19 euros i si se li suma la compensació pel topall del gas, que una jornada més serà negativa (-0,04 euros), quedarà fixat en 16,15 euros, un 61,12% menys que aquest dimecres. Les dues franges horàries més barates seran entre tres i quatre i quatre i cinc de la matinada, ambdues amb 0,1 euros, mentre que la més cara se situarà entre vuit i nou el vespre, amb 32,5 euros per MWh.

Segons el Ministeri de Transició Ecològica, si no s'apliqués el mecanisme de l'excepció ibèrica, el preu de la llum s'hauria situat en els 68,97 euros per MWh.

D'altra banda, si es compara amb els països de l'entorn, a França el preu de la llum per a aquest dijous ha quedat fixat en els 31,5 euros per MWh, a Alemanya en 13,6 euros, mentre que a Itàlia es dispararà fins als 205,4 euros. A Portugal, com a Espanya, se situarà entorn als 16 euros.

Des de l'inici de l'aplicació del mecanisme, el preu mitjà de l'electricitat a l'Estat ha estat de 132,28 euros per MWh, que contrasta amb els 323,55 euros de França, es 356,53 euros d'Itàlia i els 285,38 euros d'Alemanya.