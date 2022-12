El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha iniciat aquest dijous el pagament corresponent als ajuts per a les explotacions agràries afectades per les gelades de principis d’abril.

L’objectiu d’aquests ajuts és la compensació de les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries de les explotacions de fruita dolça i ametller afectades per garantir la seva viabilitat econòmica. L’ajut es fixa en relació amb el grau d’afectació de cada explotació. L’àmbit d’aplicació dels ajuts se centra en municipis de les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues, l'Urgell, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Pallars Jussà, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà i la Segarra, i l’Anoia, el Bages i el Solsonès en reben una petita part.

El Departament va publicar el 25 de juliol l’Ordre ACC/181/2022, que aprovava les bases reguladores d’aquests ajuts i el 28 de juliol la Resolució ACC/2400/2022, de 25 de juliol que convocava aquests ajuts, modificada posteriorment per la Resolució ACC/3429/2022 de 2 de novembre.

En total es van presentar 2.015 sol·licituds corresponents a una superfície sol·licitada de 25.821,22 hectàrees. De les sol·licituds rebudes se’n van inadmetre 222 i se’n van desistir 174, perquè no van respondre als requeriments d’aportació de documentació en el termini establert.

Finalment, el 15 de desembre es van resoldre favorablement 1.465 expedients amb un import resolt de 16.625.685,40 euros, corresponents a 16.645,09 ha dels 1.465 resolts favorablement.

Per comarques, de l’àmbit de Regió7, han rebut ajuts 10 explotacions de l’Anoia, amb una superfície de 21,41 hectàrees i per valor de 21.159,48 euros; una explotació del Solsonès, amb 45,70 hectàrees i per valor de 12.065,45 euros; i una altra explotació del Bages, amb una superfície de 9,15 hectàrees i per valor de 1.390.80 euros.

D’acord amb l’import resolt, l’ajut a càrrec del pressupost del 2022 ha estat de 15.998.904,47 euros que s’ingressen a partir d’avui, mentre que la part restant, de 626.780,93 euros, anirà a càrrec del pressupost del 2023.