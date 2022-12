El preu de la llum cau aquest divendres fins als 5,47 euros/MWh, segons els registres de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). D'aquesta manera, se situarà com el més baix des del febrer del 2021 i serà 36 vegades més barat que en el mateix dia de l'any passat (200,68 euros/MWh). El preu final per aquest divendres és el resultat de la mitjana de la subhasta en el mercat majorista, l'anomenat 'pool' (6,02 euros/MWh) i el topall del gas a les centrals de cicle combinat, que restarà 55 cèntims. Amb tot, serà el dia del 2022 amb la llum més barata. Sense l'aplicació de l'excepció ibèrica el preu de la llum hauria pujat fins als 50,53 euros/MWh, és a dir, pràcticament deu vegades més.

Les hores més barates seran entre les 3 i les 5 de la matinada, mentre que la més cara entre les 7 i les 8 del vespre. Respecte d'aquest dijous, quan ha marcat 16,15 euros/MWh, el preu de la llum baixarà a més de la meitat.

Fins ara el dia més barat de l'any va ser per Nadal, quan es va situar en 10,63 euros/MWh. L'abaratiment de la llum dels últims dies s'explica perquè hi ha més generació d'energies renovables i per les temperatures més suaus del que correspondria en aquesta època de l'any.

El preu de la llum a l'Estat continua més baix respecte d'altres països de la Unió Europea. Aquest divendres a Alemanya pujarà fins als 14,6 euros/MWh; 18,5 euros/MWh a França i 179,5 euros/MWh a Portugal.

Per la seva banda, els preus dels carburants sumen una nova setmana de descensos, coincidint amb els darrers dies del descompte de 20 cèntims fixat pel Govern espanyol des de l'abril passat. Així, segons el Butlletí Petrolier de la Unió Europea, publicat aquest dijous, el preu de la gasolina retrocedirà per cinquena setmana consecutiva, fins als 1,565 euros, l’1,6% menys que la setmana anterior, mentre que el del gasoil caurà l’1,1%, fins als 1,643 euros, sense incloure el descompte. Si es compara amb les dades publicades el 28 de març, les darreres abans de l'entrada en vigor de la bonificació de 20 cèntims, el preu de la gasolina ha caigut el 12,5%, ja que aleshores se situava en 1,818 euros, i el del gasoil en el 12,3% (1,661 euros).

Els carburants, però, es continuen mantenint per sobre del preu que tenien en el mateix període de fa un any. Així, si es compara amb les dades publicades el 3 de gener del 2022, el preu de la gasolina és el 7,5% superior als 1,479 euros d'aleshores. En el cas del gasoil, s'enfila el 23,3%, quan a principis de gener es va situar en els 1,661 euros.

El Govern espanyol donarà per finalitzat el descompte de 20 cèntims d'euro per litre el 31 de desembre i només es limitarà a sectors professionals. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va argumentar dimarts passat que la mesura havia tingut un "indubtable efecte positiu" i justificava la seva supressió per la baixada de preu de la benzina.