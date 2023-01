El Departament de Territori ha recuperat aquest diumenge, 1 de gener, la gestió de l'Eix Transversal (C-25) després que el passat mes de maig el Govern anunciés que avançaria l'extinció de la concessió a càrrec de Cedinsa. La via transcorre entre Cervera i Caldes de Malavella i té una longitud de 153 quilòmetres i uneix fins a 35 municipis de les demarcacions de Girona i Lleida a través de les comarques centrals. Actualment, aquesta via registra un trànsit diari d'uns 16.000 vehicles diaris de mitjana, dels quals un 23% són pesants, tot i que en alguns trams creix fins als 22.000 vehicles diaris, dels quals 32% pesants. Amb tot el Govern ha previst una partida de 62 milions d'euros en quatre anys per a la gestió i manteniment de la C-25.

Segons explica el Departament de Territori en un comunicat, el manteniment de l'Eix suposa una certa complexitat perquè si se sumen els ramals de connexió, els enllaços i el tram de la C-25z abasta prop de 430 quilòmetres. A més, al llarg del traçat hi ha nombrosos viaductes i túnels, amb 5,5 quilòmetres de túnels de més de 500 metres de longitud que es telecomanden des d'un centre de control ubicat a Gurb.

A partir d'ara, Territori es farà càrrec d'assegurar les correctes condicions d'ús i seguretat de la via, l'explotació i manteniment dels túnels i les carreteres, els drenatges, els tractaments vegetals i neteges, manteniment de talussos i abalisament, entre altres funcions. A banda, també gestionarà els treballs de vigilància, farà seguiment de la infraestructura i atendrà incidències com accidents o actuar en casos de presència de neu i gel.

La Generalitat va posar en servei el traçat de l'Eix Transversal el 1997 i deu anys més tard va formalitzar el contracte amb la concessionària, que incloïa el desdoblament de la via –treballs que van finalitzar el 2013- i la seva explotació fins al 2040 amb tres períodes per recuperar la gestió.

La Generalitat activa una de les finestres d'oportunitat

El Departament d'Economia, encapçalat per l'aleshores conseller Jaume Giró, va explicar el mes de maig passat que aprofitaria una de les finestres d'oportunitat per liquidar la concessió fixada en el contracte amb Cedinsa i que ha suposat per al Govern desemborsar 479 milions d'euros a l'empresa. Tot i que inicialment Economia va assenyalar que recorreria al FLA, l'operació s'ha finançat finalment amb romanents de tresoreria. L'actual consellera, Natàlia Mas Guix, va assegurar aquesta tardor que suposaria l'operació d'estalvi "amb més impacte" de l'última dècada.

El contracte de concessió de l'Eix Tranversal va adjudicar-se el mes de juny de 2007 i es va modificar el 2010. En el seu plec de clàusules, s'hi preveuen tres dates en què la Generalitat té la possibilitat de trencar "unilateralment i sense justificació" la concessió, previ pagament d'un denominat "preu de reversió".

Les dates per fer efectiva aquesta resolució anticipada, que no suposava cap penalització, coincideixen amb els anys 2017, 2022 i 2027. Fa cinc anys, ja es va intentar posar fi a aquesta concessió viària, finançada a través d'un peatge a l'ombra. En aquella ocasió, no es va poder fer efectiva la intenció de l'Executiu, de manera que es va tornar a intentar aquest any passat.

Cedinsa va recórrer la decisió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que a principis d'octubre va descartar aplicar mesures cautelars per aturar la reversió de la concessió a mans de la Generalitat.