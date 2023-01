L'empresa finlandesa creadora del joc de mòbil 'Angry Birds', Rovio, s'instal·larà a Barcelona durant la primera meitat del 2023 i preveu crear una trentena de llocs de feina. D'aquesta manera, la companyia obrirà a la capital catalana el seu primer estudi al sud d'Europa. L'oficina de Rovio a Barcelona s'especialitzarà en el desenvolupament de noves experiències, nivells i mecàniques de joc i preveu contractar dissenyadors, artistes gràfics i desenvolupadors, entre altres perfils. Per la seva banda, el director sènior de Rovio, Matthieu Burleaux, ha assegurat que la companyia té "plans de creixement ambiciosos" i ha destacat la capital catalana com un "gran hub de talent" pels videojocs.

Així mateix, Burleaux també ha explicat que han valorat que Barcelona es trobi en una zona horària "raonablement propera" a la de Finlàndia.

Fundada el 2003, la companyia compta amb un equip de més de 500 treballadors repartits arreu del món. Té estudis a Estocolm (Suècia), Copenhaguen (Dinamarca), Mont-real i Toronto (Canadà). També té una filial a Turquia i des del 2017 cotitza a la borsa.

L'arribada de Rovio a Barcelona ha comptat amb el suport d'ACCIÓ, l'agència per la competitivitat de l'empresa del Departament de Treball. Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que es tracta d'un "exemple del dinamisme que està experimentant el sector dels videojocs" a Catalunya. "Seguirem treballant per captar més inversions d'aquest àmbit, que ens permet atraure talent creatiu i altament qualificat", ha defensat Torrent en un comunicat publicat aquest dilluns.

Cal recordar que, segons un estudi d'ACCIÓ, Catalunya és la primera regió de la Unió Europea en captació d'inversió estrangera en el sector dels videojocs. L'informe detalla que en els últims cinc anys s'han atret 20 nous projectes, que han suposat una inversió de 120 milions d'euros i la creació de gairebé 900 llocs de treball. El projecte de Rovio s'afegeix al d'altres que han fet recentment empreses del sector dels videojocs, com la danesa IO Interactive.