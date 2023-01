El comitè de direcció de Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda en línia, ha acordat, per coherència amb el Model de Qualitat Total de la companyia, incrementar el sou de tota la seva plantilla d'acord amb l'IPC, no tan sols sobre el salari base com indica el conveni d'empresa, sinó sobre el total salari de la plantilla incloent complements corresponents.

Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de la nòmina de gener dels més de 96.000 treballadors que Mercadona té a Espanya i Portugal, segons l'IPC del mes de desembre de cada país. L'objectiu, expliquen fonts de l'empresa, és mantenir el poder adquisitiu de totes les persones que formen part de Mercadona, perquè ells són el millor actiu dels clients. Consum incrementa un 9% el salari dels seus treballadors Els treballadors de la cadena de supermercats consum veuran incrementat el seu sou un 9%. Segons ha detallat l'empresa aquest dilluns, aquesta mesura busca millorar el poder adquisitiu de la plantilla i començarà a aplicar-se a la nòmina del mes de febrer. En total, la decisió afecta el 100% dels treballadors, més de 19.000 persones, i representa una inversió de més de 32,9 milions d'euros. Es calcula que l'augment mínim per treballador de 1.430 euros bruts a l'any. "L'increment acordat també s'aplica sobre altres conceptes complementaris al salari, com les hores extraordinàries, les nocturnes fora de la jornada o en festius", ha apuntat l'empresa. L'empresa ha aprofitat per recordar que des de finals de 2021 Consum està implantant la setmana laboral de cinc dies perquè la plantilla de botigues pugui gaudir de dos dies de descans a la setmana.