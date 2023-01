Catalunya tanca el 2022 amb 346.338 aturats, la xifra mes baixa en un desembre des del 2007. i 22.820 desocupats menys (-6,18%) que el 2021. Els desocupats han baixat un en 2.644 (-0,76%) en l'últim mes de l'any, després del petit repunt del novembre, segons les dades del Ministeri de Treball. Durant l'últim mes de l'any, el ritme de creació d'ocupació s'ha frenat lleugerament (-0,06%), amb 2.132 treballadors menys. Amb tot, el total d'empleats que cotitzen és de 3.615.780 treballadors, la xifra més alta en aquest mes de la sèrie històrica, disponible des del 2004. Amb aquesta variació tímida, les cotitzacions han baixat després de tres mesos a l'alça. Si es compara amb l'any anterior, hi ha 96.649 empleats més (+2,75%).

El desembre és un mes en què l’atur acostuma a reduir-se i, de fet, així ho ha fet en l'última dècada a excepció del 2020, quan es va disparar un 28,2% interanual pels efectes de la pandèmia. De la mateixa manera, des de 2013 l’afiliació ha crescut en els mesos de desembre, tret de 2019, en què va caure un 0,1%.

El mercat de treball ha anotat descensos a totes les demarcacions del país. En relació al novembre, la desocupació ha caigut amb més força a Lleida, amb una rebaixa de l'1,39% i de Tarragona, on ha disminuït un 0,87%;. També s'han registrat menys aturats a Barcelona (-0,75%) i a Girona (-0,30%).

Si es compara, però, amb els registres del 2021, lideren la disminució de l'atur Tarragona (-11,74%), i Lleida (-11,25%). En tercer lloc se situa Girona (-9,88%) i, per últim, Barcelona (-4,31%).

Menys de 3 milions d'aturats a Espanya

En el 2022, Catalunya ha reduït l'atur a un ritme inferior a la mitjana estatal (-8,64%) i s'ha situat lluny de les comunitats amb més descensos les Illes Balears (-35,95%) o de la Comunitat de Madrid (-18,57%). A l'Estat, el nombre d'aturats s'ha mantingut per sota del llindar dels tres milions i ha registrat una baixada de l'1,52% en relació al novembre.

En relació a la creació d'ocupació, el nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social s'ha paralitzat al conjunt de l'Estat amb 12.640 afiliacions més que al novembre i 471.360 més que els registres de l'any passat (+2,38%), segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. La mitjana d'afiliats a la Seguretat Social en el conjunt de l'any, 20.110.215, és la més elevada de la història.

L'atur juvenil s'estanca

Les dones continuen sent majoria en les llistes dels serveis d'ocupació (57,1%), però s'han situat per sota del llindar de les 200.000 aturades aquest mes (198.081). A finals d'any, hi havia un 5,8% menys de dones i un 6,6% menys d'homes desocupats que el 2021. Així mateix, el pes dels joves de menys de 25 anys s'ha mantingut amb suau augment de cinc dècimes fins al 5,7%, amb 19.787 aturats (+47 persones).

Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha tancat el 2022 amb 5.563 aturats menys (-7,6%).

La construcció nota un creixement de l'atur

En comparació amb el novembre, l'augment de l'atur català s'ha concentrat únicament en el sector de la construcció, molt afectat per l'alça de costos, que ha registrat 152 desocupats mes. En canvi, la desocupació ha baixat als serveis (-1.939 persones), l'agricultura (-120 persones) i a la indústria (-79 persones).

Un 43% dels contractes són indefinits

Un any després de l'entrada en vigor de la reforma laboral es noten els efectes en la contractació, amb menys signatures però més treballadors amb contracte indefinit, que representen el 38% del total, cinc punts menys que al novembre. En aquesta categoria s'hi inclouen els treballadors fixos discontinus, que s'activen i es desactiven al llarg de l'any.

En aquest mes, doncs, s'han signat 173.009 contractes a Catalunya, 46.892 menys que al novembre (-21,32%). En comparació amb l'any passat, el total ha caigut en 48.156 firmes, el que es tradueix en un descens del 21,77%.

Durant el mes de desembre s'han formalitzat 67.150 contractes indefinits, el que representa un 29,62% menys que el mes anterior. Amb tot, en relació al desembre del 2021, la contractació indefinida es duplica (+104,94%,) amb 34.385 signatures més. Seguint aquesta lògica, els contractes temporals han notat una caiguda del 43% en un any, amb 82.541 firmes menys, fins als 105.859 del desembre.

7 milions de contractes indefinits a l'Estat

La tendència coincideix amb el conjunt de l'Estat, on s'han signat 1.424.283 contractes, dels quals 615.236 (43,1%) han estat indefinits. En l'acumulat de l'any, a Espanya s'han signat 7,02 milions de contractes indefinits, un 167% més que el 2021. En canvi, els temporals han sigut 11,28 milions, un 34,67% menys.

Segons el ministeri de Seguretat Social, en aquest any s'aprecia més estabilitat al mercat laboral perquè s'ha registrat un augment del 25% de la durada dels contractes que han acabat el 2022, en comparació amb la situació prepandèmica. Així doncs, els contractes han durat 52 dies més de mitjana que els del 2019 i s'han reduït en 3,3 milions les relacions laborals de menys de 30 dies.

Descens del 75% dels ERTO

En un any, el nombre de treballadors catalans amb la feina suspesa en un ERTO ha caigut notablement (-75,6%), passant de 26.893 a 6.541 treballadors. Els expedients temporals d'ocupació van ser la mesura de flexibilitat laboral més utilitzada el 2020 i el 2021 per les empreses per adaptar-se a les restriccions per la covid i el seu ús ha baixat molt durant el 2022, un any sense les limitacions per combatre el virus.