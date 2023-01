Catalunya rep 14 milions turistes estrangers fins al novembre, un 167% més

Catalunya va rebre en els primers onze mesos de l'any passat gairebé 14 milions de turistes estrangers, un 167,5 % més que en el mateix període del 2021, fet que la va convertir en la comunitat autònoma amb més viatgers de fora de les fronteres.

L'estada mitjana dels turistes va ser de 5,4 dies. Catalunya també destaca per ser la segona comunitat més visitada de l'Estat en el penúltim més de l'any, només superada per les Canàries (1,2 milions de turistes) i seguida per Andalusia (593.559).

L'INE també destaca que en l'acumulat entre gener i novembre Catalunya és la comunitat que més turistes ha rebut, amb gairebé 14 milions, més del doble que l'any passat (5.229.499). Ara bé, la xifra encara està lluny dels registres prepandèmia, ja que es troba un 23,9% respecte dels més de 18 milions de l'any 2019. Dos de cada deu viatgers que han visitat Catalunya han sigut francesos.

En el seu conjunt, Espanya va registrar de gener a novembre 67,4 milions de turistes estrangers, un 15 % menys que en els mateixos mesos del 2019, amb una despesa total que va arribar a 81.821 milions d'euros, xifra que es queda un 6,2 % per sota del nivell registrat abans de la covid-19.

Aquestes dades es recullen en les enquestes de moviments turístics en fronteres (Frontur) i de despesa turística (Egatur) publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per darrere de Catalunya, les comunitats amb més turistes són Balears (amb prop de 13,1 milions i un increment del 110,5 % respecte al 2021) i Canàries (amb més d'11,1 milions, un 155 % més). Les tres són, també, les comunitats amb major despesa acumulada, sent la primera Canàries (amb el 19,3 % del total), seguida de Catalunya (19 %) i Balears (18,4 %).

En el mes de novembre, Canàries va ser la principal destinació dels turistes al novembre, amb el 27,3 % del total (1,2 milions, un 17 % més), seguida de Catalunya, amb un 22,2 % (962.715, un 56,3 % més) i Andalusia, amb un 13,7 % (593.559, un 22,1 % més). Espanya recupera d'aquesta manera un 85 % del volum de turistes d'abans de la pandèmia i un 93,8 % de la seva despesa total.

Així, fins a novembre del 2022, Espanya va rebre 12 milions de turistes menys que abans de la pandèmia (79,4 milions), mentre que la seva despesa va ser inferior en 5.444 milions d'euros.

En termes interanuals, el volum de turistes internacionals que van visitar Espanya fins a novembre del 2022 suposa un increment del 138,9 % respecte als 28,2 milions arribats durant els mateixos mesos de l'exercici anterior, mentre que la seva despesa total és un 160,1 % superior. Encara que els 4,3 milions de turistes internacionals que van visitar Espanya al novembre es queden encara un 8,5 % per sota del nivell prepandèmia (400.000 menys), la seva despesa total de 5.387 milions d'euros es va situar un 6,3 % per sobre dels 5.068 milions de fa tres anys. En comparació amb el mateix mes del 2021, el nombre de turistes i la seva despesa van créixer un 29,2 % i un 43,2 %, respectivament.

La despesa mitjana per turista es va situar en 1.241 euros, amb un increment anual del 10,9 % i del 14,3 % enfront dels 1.086 euros del 2019. La despesa mitjana diària va créixer un 16,1 %, fins a 165 euros, xifra que supera en 4 euros els 161 euros de fa tres anys.

La durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals va ser de 6,8 dies, la qual cosa suposa un descens de 0,3 dies respecte a la mitjana de novembre del 2018.

El mercat britànic, al capdavant

El Regne Unit va ser el principal país de procedència, amb 828.680 turistes al novembre, la qual cosa representa el 19,1 % del total i un augment del 38,4 % respecte al mateix mes del 2021.

França i Alemanya van ser els següents, amb 585.567 turistes (un 17,4 % més en taxa anual) i 529.562 (un 10,3 % més) cadascun.

Entre la resta de països, van destacar els creixements anuals dels turistes procedents dels Estats Units (82,8 %), Irlanda (58 %) i els Països Nòrdics (27,9 %).

Els britànics també van liderar la despesa, amb 906 milions d'euros (un 16,8 % del total), un 42 % més en taxa anual, seguits dels turistes procedents d'Alemanya i de Països Nòrdics, amb 689 milions (un 16,5 % més) i 535 milions (un 34,7 % més) respectivament.

L'oci, esbarjo i vacances va ser al novembre el motiu principal del viatge a Espanya per a prop de 3,6 milions de turistes, la qual cosa suposa un increment anual del 26,4 %, mentre que els negocis ho van ser per 424.494 persones (un 68,4 % més) i, en l'acumulat fins a aquest mes, per més de 4,1 milions (un 121,4 % més), encara que menys que els 5 milions registrats el 2019.