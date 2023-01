La crisi energètica marcada per la invasió de Rússia a Ucraïna ha duplicat la fugida de clients de la tarifa regulada de l’electricitat, que ha passat d’una fugida de 450.000 usuaris entre juny i desembre de 2021 a una altra de més d’un milió en els sis mesos següents, segons les dades oficials publicades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). En un any la seva quota de mercat passa del 40% al 30% de consumidors.

La tarifa regulada es dirigeix únicament a petites llars i pimes -menys de 10 quilowatts de potència contractada- i el seu import depèn directament del preu que marca el mercat majorista de la llum. Per part seva, la tarifa del mercat lliure presa com a referència el preu de la tarifa PVPC (Preu voluntari per al Petit Consumidor) i li afegeix un marge, per la qual cosa encara que es tracta d’un preu més estable també és més car. Nombrosos informes publicats pel regulador han avalat la PVPC com la tarifa més barata.

No obstant això, el disbarat de preus dels últims mesos, unit a algunes mesures del Govern --com la retallada de beneficis als qui venguin la seva energia més enllà dels 67 euros per megavat-hora- ha intercanviat les posicions. El 2021, després de l’increment dels preus de l’electricitat a partir de la primavera, els clients amb tarifa regulada van pagar de mitjana un 20% més, mentre que els del mercat lliure es van beneficiar en la seva majoria d’uns preus artificialment reduïts perquè encara no havien interioritzat l’alça del mercat i, al mateix temps, es van veure beneficiats per la rebaixa d’impostos i dels costos regulats per part del Govern.

Això va provocar una fugida d’usuaris regulats, que es va traduir en la marxa d’uns 450.000 clients en sis mesos, encoratjats, a més, pel soroll generat al voltant de les noves tarifes horàries que van entrar en vigor el juny d’aquest any i les campanyes publicitàries de les grans companyies que oferien «preus estables» al mercat lliure. Però la gran sacsejada va tenir lloc el 2022, quan un milió de persones van marxar del mercat regulat en els primers set mesos de l’any fins a quedar reduït a 8,8 milions al juliol, l’últim mes amb dades oficials de la CNMC. Mentrestant, la xifra de clients del mercat lliure ha escalat al màxim històric de 19 milions.

A partir de llavors els canvis semblen haver-se mantingut, a tenor dels registres de les dues principals companyies energètiques entre juny i setembre recollits en els seus resultats trimestrals. En el cas d’Endesa, la companyia va cedir 602.000 usuaris d’aquest mercat fins al novè mes de l’any, dels quals 139.000 van tenir lloc el tercer trimestre. Mentre que Iberdrola, dels 395.000 clients del mercat regulat (aquí també s’inclouen els seus clients de gas) que es van passar al lliure, uns 94.000 van ser en els mesos d’estiu. En tots dos casos, les dues principals companyies elèctriques a Espanya, van guanyar usuaris d’aquest subministrament en termes nets. És a dir, van sumar més clients del mercat lliure dels quals van perdre en el regulat.

I tot això, a pesar que l’evolució de la tarifa regulada de la llum s’ha anat tornant en més favorable per al client que la del mercat lliure: el rebut mitjà de la tarifa regulada va acumular fins a octubre de 2022 una pujada del 14% (es va situar en 58 euros), mentre que el del mercat lliure va pujar el 20% (fins als 80 euros), segons dades de CaixaBank Research, a partir de les dades anònimes dels seus clients.

La sortida de clients del mercat regulat no és nova i de fet aquest és un dels objectius de la liberalització del mercat elèctric, el problema rau en el fet que els intercanvis es produeixen entre companyies dels grups verticalment integrats, la qual cosa no agita la competència, sinó al contrari.

De fet, en els últims mesos han estat constants les queixes per part de les comercialitzadores més petites sobre el fet que les grans empreses poden fixar preus més baixos. Si bé en aquest cas no ha transcendit cap recerca per part del regulador com ha ocorregut en les gasolineres.

Els usuaris del mercat liberalitzat són molt més rendibles per als comptes de resultats de les grans empreses perquè els permeten estirar els marges com a propietàries de la generació que són, mentre que la tarifa regulada té un preu vinculat a la producció del mercat, sense capacitat d’eixamplament.

Amb tot, es preveu que l’any que ve se li doni l’estocada definitiva en crear una nova metodologia de càlcul per a la tarifa PVPC que reformularà el seu càlcul i impedirà acollir-s’hi a les empreses mitjanes, ja que, segons la proposta de l’Executiu, es limitarà a usuaris domèstics i microempreses (aquelles amb menys de deu treballadors o amb una facturació anual per sota dels 2 milions d’euros).