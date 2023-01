Amazon acomiadarà 18.000 empleats arreu del món, 8.000 més dels que va anunciar al novembre. Així ho ha confirmat el gegant del comerç electrònic en un comunicat, on detalla que les divisions més afectades seran a les botigues –les anomenades 'Amazon Stores'- i l'àrea de recursos humans. La companyia nord-americana començarà a notificar la decisió als treballadors afectats a partir del pròxim 18 de gener. "La revisió de la plantilla per aquest any ha estat més difícil, donada la incertesa econòmica i la ràpida contractació que hem dut a terme durant els últims anys", justifica el conseller d'Amazon, Andy Jassy, en el comunicat. A tot el món la companyia té més d'1,6 milions de treballadors.

L'anunci d'Amazon s'afegeix a l'onada d'acomiadaments a multinacionals tecnològiques, com Twitter o Meta, la matriu de Facebook, Whatsapp i Instagram.