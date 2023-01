La vaga de tripulants de Ryanair acaba després de cinc mesos consecutius sense acord i amb 40 acomiadats

La vaga de tripulants de cabina de Ryanair acabarà aquest cap de setmana després de cinc mesos consecutius d'aturades i sense acord. En un inici, la mobilització va guanyar força, però en les últimes setmanes l'impacte era imperceptible. Els sindicats convocants, USO i Sitcpla, han denunciat que l'aturada no es podia exercir per la vulneració "brutal" al dret de vaga que ha exercit l'empresa aèria, que ha acomiadat 40 treballadors, entre els quals dos dels màxims responsables sindicals, segons informen. A més, han acusat Ryanair de pressionar els treballadors i d'obligar-los a afiliar-se un altre sindicat que no donava suport a la vaga –CCOO– per poder tenir millors condicions.

"La vaga s'acaba amb una sensació de por, amenaça i pressió davant la vulneració descarada del dret a la vaga", ha lamentat Ernesto Iglesias, responsable de Vol d'USO a Ryanair en declaracions a l'ACN.

El període de mobilitzacions entre els 1.600 tripulants de cabina que Ryanair té a l'Estat va començar al juny amb aturades intermitents i la vaga es va convertir en indefinida el 8 d'agost.

Un dels punts de fricció entre empresa i sindicats és la recuperació dels sous que es van retallar durant el primer esclat de la covid, un fet que està pendent de la resolució del Tribunal Suprem. Mentre no hi ha una sentència ferma, la millora s'ha aplicat als treballadors que s'afiliaven a CCOO, sindicat que poc abans no tenia presència a l'empresa.

Per Iglesias aquesta conducta representa un "precedent molt perillós" perquè promou una situació "perversa" en la qual l'empresa negocia millores amb sindicats "sense representació" per "neutralitzar d'una vegada per totes" les organitzacions que els planten cara als tribunals i que convoquen vagues. De fet, la Inspecció de Treball va certificar que Ryanair havia vulnerat el dret de vaga amb infraccions greus i molt greus.

El representant d'USO ha dit que "Ryanair no serà una empresa lliure de conflicte" aquest 2023, en el qual l'empresa tindrà múltiples carpetes esperant a diferents instàncies judicials. Un dels conflictes en marxa és el recurs presentat per USO a la decisió de l'Audiència Nacional d'avalar que l'acord entre CCOO i Ryanair no vulnera la llibertat sindical.

Les primeres sentències que s'esperen són les de les denúncies dels acomiadats durant el període de vaga, que esperen que l'extinció del contracte es decreti nul·la.