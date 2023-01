El comerç català recupera per Nadal les vendes prepandèmia i confia en les rebaixes

El comerç encara les rebaixes d'hivern amb l'esperança de posar la cirereta a una bona campanya de Nadal en la qual s'han igualat les vendes d'abans de la pandèmia, malgrat que l'increment dels costos ha reduït els marges del sector. Encara que molts establiments ja han començat les rebaixes, especialment les grans cadenes focalitzades en moda, la temporada de rebaixes obrirà de forma generalitzada aquest dissabte.

Segons Tània Infante, presidenta de la UBIC de Manresa, les vendes a la capital del Bages estan sent, aquest Nadal «ja molt similars o iguals a les d’abans de la covid», una dada, però, que té un contrapunt: l’increment de costos que fa que enguany «els beneficis seran inferiors», diu Infante, que apunta que només l’alça del preu de la llum ja posa fre als guanys. A més, apunta, «hi ha reticència a repercutir en el preu final els increments, perquè el client no busqui altres alternatives».

Per a Infante, el fet que l’inici de les rebaixes arribi en ple cap de setmana és un al·licient, encara més tenint en compte que diumenge hi ha permís per obrir el comerç, fet que, segons Infante, els establiments locals també aprofitaran: «és una bona oportunitat per arrodonir la campanya de Nadal, tot i que suposa un esforç després d’aquests dies tan intensos».

En general, el comerç valora positivament l’arribada de les rebaixes en dissabte, perquè hi ha el convenciment que els consumidors han guardat una part dels seus pressupostos per a la temporada de descomptes, que es comportaran, en principi, igual de bé que per Nadal. «Esperem una bona campanya de rebaixes. La veiem com a complement de la de Nadal, que estan anant millor del que esperàvem, després d'un mal Black Friday i un mal pont de la Puríssima», assegura el president de la patronal Pimec-Comerç, Àlex Goñi. El president de l'associació catalana de comerciants Retailcat, Joan Carles Calbet, explica que, malgrat el temor de l'impacte de la inflació, les vendes en Nadal han recuperat el volum del 2019, i s'espera el mateix per a les rebaixes. Els comerços adherits a Comertia, que reuneix empreses de caràcter familiar, han venut un 10,7 % més respecte a les festes de l'any passat i preveuen un augment del 5,6 % per Reis i d'un 6,7 % per al primer mes de rebaixes. Segons una enquesta pròpia, el 61 % dels comerciants han valorat de manera positiva l'activitat en aquest període de l'any. El 85 % de les empreses ha registrat al desembre un augment de la facturació respecte al mateix mes de l'any anterior, diu la consulta. El 7,5 % l'ha mantingut i un altre 7,5 % l'ha vist disminuir. Malgrat les bones notícies, Calbet ha advertit que es comença a notar "una certa desacceleració" en el consum com a conseqüència de la inflació, que redueix els diners que queda a les butxaques, per la qual cosa adverteix d'un "escenari d'incertesa" el 2023.

Increment de costos

A més, assenyala que l'increment dels costos, com el de l'energia, el transport, les matèries primeres i els lloguers dels locals, ha deixat al sector en una situació difícil, amb marges a la baixa, malgrat la recuperació de la facturació. "Als comerciants els costa molt més aconseguir una facturació similar a la del 2019 i els marges són molt inferiors. En el temps aquesta situació es farà insostenible perquè no podem repercutir les pujades de costos en els preus", ha alertat.

Incertesa el 2023

Per evitar tancaments en el sector, Calbet ha demanat que s'apliquin baixades de l'IVA, com s'ha fet en productes alimentaris bàsics, i que es posi també un topall a la pujada del lloguer dels locals, com ocorre amb els habitatges. "La situació és molt convulsa. A l'horitzó hi ha molts núvols que amenacen pluja", ha postil·lat.