Els preus de la zona euro van moderar el seu ascens el desembre del 2022 fins al 9,2%, respecte al 10,1% que van registrar al novembre. Així ho constaten les dades actualitzades aquest divendres per Eurostat, que també revelen que el preu dels aliments gairebé no ha variat i que la desacceleració s’explica per l’energia. Espanya, amb un IPC del 5,6% (la ponderació d’Eurostat li concedeix dues dècimes menys que la de l’INE), va ser l’economia de la zona euro amb un nivell de preus menys alt i l’evolució dels actuals nivells de preus dista de la d’altres estats, com França (6,7%), Portugal (9,8%) o Alemanya (9,8%).

Després de diversos mesos a l’alça, la corba de la inflació sembla que inicia gradualment un sentit descendent i dona senyals d’haver tocat sostre a Europa. El desembre del 2022 es va confirmar com el segon mes consecutiu en la moderació de l’alça dels preus i deixa l'IPC per sota dels dos dígits. El Banc Central Europeu (BCE) ja va anticipar fa unes setmanes que l'IPC de la zona euro ja havia tocat sostre, que disminuirà fins al 6,3% el 2023, al 3,4% el 2024 i després al 2,3% el 2025. L'objectiu a mitjà termini de l'organisme presidit per Christine Lagarde és apuntalar la inflació en el 2%, la qual cosa guiarà la seva actual política de pujada de tipus d'interès. Falta veure si la tendència es confirma i com evoluciona aquest indicador durant l'arrencada del 2023. Sobretot en elements bàsics en el dia a dia de les famílies com són els aliments. Segons les últimes dades d'Eurostat, la cistella de la compra és avui el 13,8% més cara per als europeus que fa un any. De moment aquesta propensió a la contenció xoca amb la de la inflació subjacent -aquella que mesura el nivell de preus excloent els components més volàtils com l'energia i els aliments-, que encara segueix a l'alça i al desembre va escalar fins al 5,2%, dues dècimes més que al novembre.