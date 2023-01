La consolidació del Black Friday i l'auge del comerç electrònic han desdibuixat les rebaixes com el moment central de les compres de tot l'any. Malgrat això, el comerç espera que aquesta campanya vagi acompanyada d'un increment de les vendes de fins a un 10%. Entre els elements que poden afavorir aquest creixement hi ha el retorn dels turistes a ciutats com Barcelona i l'acumulació de roba d'hivern pendent de vendre. De fet, les altes temperatures de la tardor van desincentivar les compres, especialment al sector de la moda i l'esport de neu, així que ara hi ha més peces per vendre. Amb tot, el sector avisa que la caiguda dels marges per culpa de la inflació pot repercutir en l'import dels descomptes, menys sucosos que altres anys.

"Moltes compres de roba d'hivern no s'han fet i moltes famílies aprofitaran la baixada de preus, esperem que ajudi a salvar la temporada d'hivern, sobretot en moda", explica a l'ACN David Sánchez, president de la patronal de comerç familiar Comertia. Així mateix, reconeix que les rebaixes estan perdent gradualment força davant d'altres campanyes que sovint venen "impulsades de fora", però que el consumidor ja ha assumit "com a pròpies".

Pel que fa a l'estoc acumulat durant la tardor i l'hivern, Sánchez ressalta que el sector de la moda és el més "sensible" a l'evolució de les temperatures, així que la calor dels darrers mesos no ha "ajudat" a vendre roba. "Segurament s'aprofitarà les rebaixes per donar sortida a estoc acumulats, el que implicarà descomptes més agressius, més forts", preveu. Anant a les xifres, Comertia calcula que les rebaixes igualin les pujades de facturació viscudes a Nadal, que ronden el 5-10%. "Ens fa ser moderadament optimistes", resumeix.

Entre l’estoc i els marges

Barcelona Oberta, l'agrupació d'eixos comercials de la capital catalana, iguala les previsions i també anticipa creixements que rondaran el 10%. "Al final hi ha dos factors clau en les rebaixes. Una són els estocs que tens i l'altre els marges, que han baixat perquè han pujat els costos", destaca el secretari de l'entitat, Joaquim de Toca. Tanmateix, ell assegura que les vendes de darrera hora de Nadal i Reis han reduït l'estoc a moltes botigues, fet que les ha animat a no començar encara amb els descomptes, cosa que sí s’ha vist altres anys.

"Seran unes rebaixes de descomptes en general més moderats, però com sempre hi haurà oportunitats. Durant la pandèmia hi va haver moments de les rebaixes amb descomptes molt alts, perquè hi havia moltíssim estoc", recorda. A parer seu, un dels fets diferencials d'aquesta temporada serà el retorn dels turistes estrangers als eixos comercials, especialment de mercats molt avesats al turisme de compres, com l'asiàtic o el nord-americà. "Estem esperançats", reconeix a l'ACN. "Comparant amb l'any passat que era zero hi haurà una millora, i això pot fer que les rebaixes també siguin millors", vaticina.

Menys poder adquisitiu

Tal com explica la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Ana Jiménez, les rebaixes són un fenomen que s'ha anat "normalitzant" i ja no serveix per "buidar magatzems" per deixar lloc a les noves temporades, com passava antigament. "Hi ha altres moments de rebaixes, com el 'Black Friday' o el 'Cyber Monday', o les rebaixes de mitja temporada. Sempre hi ha alguna mena de raó per a fer rebaixes", reconeix.

Tanmateix, alerta que l'escalada de la inflació també redueix l'atractiu dels descomptes, ja que el preu base s'ha encarit. A això cal sumar-hi la caiguda del poder adquisitiu de molts consumidors. "Al final farem una compra més raonada i comprarem aquells productes que ens fan falta", apunta.

Tot i aquesta pèrdua de força, les rebaixes encara són un motor de consum al gener, un moment marcat per la ressaca de Nadal. De fet, la campanya de rebaixes d’aquest 2023 generarà fins a 34.840 nous contractes de treball a Catalunya, xifra que suposa un increment de l'11,9% respecte del mateix període de l'any passat, segons les previsions d'Adecco.

Un any més, Catalunya serà el territori de l'estat on es crearà més ocupació, per davant del País Valencià i la Comunitat de Madrid. En aquest sentit, patronals com Pimec pronostiquen ampliacions de personal, però alerten d'un context matisat per la incertesa general.