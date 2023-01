Els consultors coincideixen que la primera part de l'any estarà marcada per l'anàlisi amb calma del mercat abans que els inversors prenguin grans decisions de compra (un fenomen conegut en el sector immobiliari com ‘wait and see’ -esperar i veure). El director general de Savills España, Alejandro Campoy, explica que en l'arrencada de l'any es mantenen els dubtes dels inversors dels últims mesos del 2022.

"En inversió, els primers mesos encara notarem l'efecte de la incertesa, però veurem el tancament d'operacions que s'han ajornat el 2022 i n’hi haurà algunes de noves, normalment operacions ‘off market’ (transaccions en què l'inversor busca oportunitats al marge de les ofertes que surten al mercat). Per a la segona meitat de l'any esperem reprendre la normalitat amb noves operacions sortint al mercat. Veurem encara una mica d'ajust de preus, especialment en alguns sectors. Cal tenir en compte que la tipologia de propietaris i venedors és molt més institucional i professional pel que el reajustament anirà més ràpid que el que vam veure en el cicle anterior. No obstant això, el posicionament d'Espanya en el mercat europeu és molt bo per la necessitat estructural de nou producte en segments clau en què el mercat ha començat a crear aquesta tipologia d'actius fa poc temps, i les perspectives macro davant d'altres mercats. Les rendes es mantenen estables i en alguns mercats, com el d'oficines ‘prime’ a Madrid o el sector logístic, estan lleugerament a l'alça".

Jesús Silva, director general de Cushman & Wakefield a Espanya, remarca els vaivens que ha experimentat el mercat immobiliari en l'últim any i es mostra convençut de la recuperació de la confiança dels inversors a mesura que avanci el 2023. "Després de la superació de la pandèmia tots estàvem molt il·lusionats amb l'evolució del mercat. No obstant això, va arribar la guerra a Ucraïna i el descontrol de la inflació va provocar la pujada de tipus. Això ha generat un alentiment de l'activitat immobiliària i el mercat es va ajustar a partir de setembre per la pujada de tipus d'interès. Al final, en els pròxims mesos anem cap a un ajust de preus dels actius immobiliaris. Mentre no es produeixi, hi haurà una certa paràlisi d'inversors que estan en una posició de ‘wait and see’", assegura Silva.

El directiu de Cushman està convençut que la segona part de l'any serà millor que la primera. "No creiem que s'arribi al nivell d'inversió del 2022, però millorarà a mesura que passin els mesos per l'ajust de preus. Aquest ajust provocarà més interès dels inversors", insisteix Jesús Silva.

Variants

El director general de Savills incideix que els actius vinculats al lloguer (com els edificis per arrendar -segment del ‘build to rent’- o les residències) continuaran acaparant un gran interès per part dels inversors.

Alejandro Campoy considera: "Tot el relacionat amb l'habitatge en lloguer, les residències d'estudiants, el ‘colivin’g (habitacions amb bany i serveis comuns) o els centres per a la tercera edat (el sector ‘living mutifamily’) i el logístic continuaran centrant l'atenció. El segment d'oficines ha recuperat tracció (en demanda i en inversió) i el ‘flex’ (els espais de treball flexibles) continuarà consolidant-se com a alternativa útil tant per a usuaris com per a propietaris.

L'anàlisi dels indicadors econòmics i sociodemogràfics apunten a més cap a altres segments puixants el 2023 com el ‘senior living’ (immobles per a gent gran), ‘health care’ (actius vinculats a cura de la salut), educació (col·legis, centres de formació professional o edificis universitaris), ‘student housing’ (allotjament per a estudiants) o ‘data centers’ (centres de dades). La falta d'immobles per a lloguer i residències d'estudiants o de la tercera edat continua atraient grans volums d'inversió en aquest segment d'activitat, no obstant això, també és el més afectat per la pujada de tipus per tenir les rendibilitats més ajustades".