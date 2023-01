Unió de Pagesos (UP) ha iniciat una tasca «incessant» de presentació d’al·legacions davant de la multitud de projectes d’energies renovables presentades en els darrers mesos a Catalunya per preservar el sòl agrari i que els nous parcs no s’ubiquin a llocs on ja n’hi ha una «alta concentració» d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.

Segons van informar fonts del sindicat agrari, durant l’any 2022 van presentar al·legacions a un total de 45 projectes fotovoltaics, els quals equivalen a un 70% de les hectàrees afectades, en concret, 2.880. Pel que fa a les al·legacions sindicals, s’han centrat a assenyalar l’incompliment o el compliment parcial de l’obligació dels promotors d’incorporar l’Anàlisi d’Afectacions Agràries als projectes que es desenvolupen. Així mateix, a les al·legacions presentades per Unió de Pagesos s’ha posat l’accent en el fet que les mesures correctores o compensatòries que es proposen als projectes «no corregeixen ni compensen la reducció de la superfície agrícola i la conseqüent pèrdua de producció agrícola que impliquen els mateixos projectes». De fet, afegeixen, la majoria de projectes reconeixen com a impacte més important l’ocupació i la pèrdua de sòl agrícola, però fan una avaluació general sense tenir en compte l’impacte directe per a les explotacions agràries afectades i la pèrdua de producció agrícola. Model «planificat» Per això, UP reitera la seva aposta per un model d’implantació d’energies renovables «planificat», prioritzant la proximitat de la producció elèctrica d’origen renovable als centres de consum, amb un desenvolupament «rellevant» de l’autoconsum i la generació distribuïda impulsat amb «transparència» i «amb la total implicació del territori».