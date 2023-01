El president i conseller delegat de McDonald’s, Chris Kempczinski, va llançar aquest divendres una advertència. El CEO de l’hamburgueseria avisa tot el seu personal que hi pot haver acomiadaments a la primavera.

«Haurem de prendre decisions difícils en el futur», ha escrit Kempczinski en un memoràndum per als treballadors. «Alguns llocs de treball que hi ha avui seran traslladats o desapareixeran», ha afegit, marcant com a data més probable per fer aquests moviments, que emmarca dins una nova estratègia de la cadena de restaurants de menjar ràpid, el 3 d’abril.

McDonald’s té prop de 200.000 treballadors repartits per tot el món. De moment, es desconeix si els plans de supressió de llocs de treball afectaran els locals que té repartits per Espanya o esquivaran la zona.

Benefici de més de 2.150 milions

Aquests acomiadaments es podrien deure al fet que la cadena va tancar el primer semestre de l’any passat amb un benefici net de 2.292 milions de dòlars (uns 2.150 milions d’euros), un 39% menys respecte al mateix període del 2021. Com fan altres companyies, per aconseguir mantenir el marge de beneficis comencen a ajustar despeses per la plantilla.

En l’últim trimestre del 2022, McDonald’s va augmentar les vendes als EUA més del 6%.