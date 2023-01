La vicepresidenta tercera del Govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha explicat que Espanya demanarà a la Comissió Europea prorrogar l'excepció ibèrica almenys fins a finals del 2024. El mecanisme que estableix un topall del preu del gas a Espanya i Portugal té vigència fins al maig d'aquest any. En una entrevista aquest dilluns al matí a Antena 3, Ribera ha argumentat que cal mantenir aquesta mesura "excepcional" per a la península Ibèrica fins que es reformi el mercat elèctric europeu i mentre duri la crisi energètica. "Ens agradaria que quedés en l'entorn més baix possible de 45 o 50 euros el megawatt hora", ha concretat la vicepresidenta tercera.

Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat en una intervenció a la VII Conferència d'Ambaixadors que el Consell de Ministres de demà dimarts presentarà la proposta de reforma del mercat elèctric que Espanya enviarà a Brussel·les. Sánchez ha dit que la proposta té un "doble propòsit", que és "facilitar el desplegament d'energies renovables" i "vetllar pel repartiment equitatiu de rendes entre consumidors i productors d'energia". "El que fa Espanya de nou amb aquesta proposta és exportar solucions constructives, com va ser la solució ibèrica", ha dit el cap de l'executiu. A més, Sánchez ha explicat que el Consell de Ministres aprovarà un decret per regular la participació d'Espanya en els primers quatre dels onze projectes d'hidrogen verd aprovats per la Unió Europea que inclou subvencions per valor de 74 milions d'euros dels fons europeus.