Comprar un habitatge és una de les decisions més importants que prenem a la vida. Una propietat és una inversió a llarg termini que està pensada, sobretot, per aquelles persones que cerquen estabilitat i aconseguir una bona rendibilitat. Però, a més a més, en un moment en què els preus del lloguer no deixen de créixer, comprar un pis és una decisió molt encertada. I apostar per un habitatge d’obra nova és encara millor.

Manresa és un dels municipis catalans en els quals val més la pena invertir. És una ciutat ben connectada tant per via terrestre com per via ferroviària. El municipi també compta amb una àmplia oferta educativa, amb tres universitats i una bona xarxa de centres educatius per a tots els nivells; dos hospitals públics i una clínica privada, i amb una àmplia oferta laboral que va des del sector primari, passa per la indústria i, també, pel comerç. A tot això cal sumar l’oci i l’àmplia oferta comercial de la qual disposa.

La promotora immobiliària Metrovacesa està comercialitzant tres promocions d’habitatges d’obra nova a Manresa. Una d’elles ja disponible per entrar-hi a viure i dues que estan en ple desenvolupament. Estàs pensant a comprar un pis a Manresa? Segueix llegint.

Habitatges d’obra nova a Manresa disponibles per entrar-hi a viure

Amb unes vistes impressionants a Montserrat, Metrovacesa està comercialitzant la promoció Mirador de Montserrat al carrer Concòrdia de Manresa. Aquest complex de 62 habitatges plurifamiliars ja està disponible per entrar-hi a viure i només queden sis pisos per vendre.

Es tracta d’un edifici amb una arquitectura molt original i refinada que integra dos edificis en un bloc lineal i una torre. Compten amb una zona comunitària amb jardins, piscina i zona de jocs pels més petits de la casa. Una opció situada en una de les millors zones de Manresa que ofereix tranquil·litat i un espai immillorable per compartir amb la família.

Els habitatges disponibles parteixen dels 90 m² i tenen tres habitacions espaioses i terrasses per gaudir de les millors vistes. A tot això cal sumar l’eficiència en el seu consum energètic, un dels aspectes que cal tenir més en compte en un moment d’emergència climàtica i en què els preus de l’energia no paren de créixer.

Habitatges d’obra nova prop de la Universitat i la Torre d’en Vinyes

Molt a prop de la primera promoció, Metrovacesa ja ha iniciat les obres de La Llum de Manresa, una promoció de pisos que comptarà amb 74 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris amb places de pàrquing i trasters, que s’entregaran als seus compradors durant el tercer trimestre de l’any 2024.

El disseny integra dos edificis elegants amb jardins, una zona comunitària amb piscina i una àrea de jocs infantils. L’eficiència energètica ha estat un dels pilars d’aquesta promoció i, sense renunciar al disseny, s’han emprat materials que permeten reduir els consums i minimitzar les emissions.

A tot això cal sumar unes terrasses àmplies que tenen unes magnífiques vistes a la serra de Montserrat. Una forma de viure a la Manresa de tota la vida, però amb les últimes innovacions.

Habitatges d’obra nova al centre de Manresa

Però si sou de les famílies que necessiten la vida del centre, Metrovacesa ha començat a comercialitzar la promoció Nova Alcoholera. 98 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris amb zona comercial. Aquesta nova edificació comptarà amb dos edificis que s’integraran a l’entorn amb la incorporació de la xemeneia de l’antiga fàbrica de licors, un dels elements arquitectònics protegits de la ciutat. A més d’un projecte d’espai públic perimetral que rodejarà l’edifici.

L’interior dels habitatges serà ampli, modern i confortable. L’edifici comptarà amb una planta soterrània amb aparcament per vehicles i traster. A la planta baixa hi haurà locals comercials per millorar encara més l’oferta de serveis pel veïnatge. La llum serà la gran protagonista i les terrasses i els àtics tindran les millors vistes.

Ara ja ho saps, si vols comprar un pis a Manresa, aquestes tres promocions són una oportunitat immillorable.