El preu de l'habitatge va tancar el 2022 amb un augment del 2,04% a Catalunya respecte del desembre del 2021, la quarta comunitat de l'Estat on menys va pujar, segons l'informe anual de preus de venda de pisos.com. En concret, el preu mitjà per metre quadrat va ser de 2.575 euros, mentre que fa un any era de 2.524 euros. Així, Catalunya es va situar com el quart territori més car del conjunt de l'Estat, darrere de les Balears (3.794 euros), Madrid (3.331 euros) i el País Basc (2.960 euros). Mensualment, el preu de l'habitatge es va ajustar el 0,87%, mentre que trimestralment va caure el 0,08%, la reducció menys intensa arreu de l'Estat.

Per capitals de demarcació, a Barcelona el preu mitjà per metre quadrat es va situar en 4.413 euros per metre quadrat, l'1,24% interanual més; a Girona en 2.315 euros, el 2,88% interanual menys; a Lleida en 1.191 euros, el 0,92% menys; i a Tarragona en 1.682 euros, el 2,39% menys. Per municipis destaca Sitges, que el 2022 s'ha situat com el vuitè més car de l'Estat, amb 4.675 euros el metre quadrat, el17,6% més que l'any passat. Segons pisos.com, durant el 2022 l'habitatge s'ha encarit a tot l'Estat, tot i que en uns percentatges inferiors a la inflació –de mitjana, ha pujat entre un 3 i un 6%. Per la seva banda, el director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, ha assegurat que la compravenda s'ha comportat de manera "excel·lent" i el seu dinamisme només s'ha vist truncat en els últims mesos de l'any per l'impacte de les pujades dels tipus d'interès. Les compravendes pugen el 19,2% interanual al novembre, segons els registradors D'altra banda, la compravenda d'habitatges a Catalunya va pujar el 19,2% al novembre en comparació del mateix mes del 2021, segons les dades provisionals del Col·legi de Registradors publicades aquest dilluns. En total, es van registrar 8.663 operacions, mentre que el 2021 n'hi va haver 7.270. El creixement es va situar per sobre del registrat al conjunt de l'Estat, que va ser de l'11,8%, fins a gairebé 52.000 compravendes. Pel que fa a les hipoteques sobre habitatges, a Catalunya la pujada el novembre passat va ser del 13%, fins a les 6.841 signatures. De nou, es va tractar d'un creixement superior al de l'Estat, que va ser del 8,6%, fins a 37.371 signatures, gairebé 3.000 més que el 2021. En un comunicat, els registradors han destacat que les compravendes registren una "millor resistència" en l'habitatge. Així mateix, han assegurat que en el segon semestre del 2022 es va constatar una "alentiment" dels increments, amb una tendència a situar-se per sota del llindar del 10%. Per comunitats autònomes, les compravendes d'habitatges van baixar en cinc territoris, encapçalats per Melilla (-20,6%). Entre les que van créixer, destaca Navarra (+24,7%), el País Valencià (+24,1%) i Astúries (+19,2%). En relació amb les hipoteques sobre habitatges, l'augment interanual més accentuat va ser a La Rioja (+42,1%), mentre que la major baixada va registrar-se a Castella-la Manxa (-16,1%).