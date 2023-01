L’Associació d’Empresaris dels Dolors ha activat un pla de neteja de les façanes del polígon de Manresa. El pla es durà a terme en col·laboració amb empreses especialitzades en la neteja de façanes i s'executarà en els pròxims dies. Un cop conclòs, es faran actuacions puntuals de manteniment quan es detectin pintades a les façanes de les empreses associades.

La Junta Directiva de l’Associació ha aprovat l'actuació en el seu compromís per la dignificació de les façanes dels seus associats amb l'objectiu de promocionar i dinamitzar el polígon.

L'associació es manté compromesa amb el desenvolupament i la millora contínua i per això aquest any 2023 preveu enfortir la representativitat de l'entitat per tirar endavant projectes

cooperatius i compartits com ara la seguretat privada, la videovigilància i la Comunitat Energètica Manresa Il·lumina.