La igualadina Original Buff, S. A., líder mundial en accessoris per al coll i el cap, se suma al moviment d'empreses B Corp registrades amb una puntuació de 105,7 en la seva primera ronda d'avaluació, gràcies al seu programa de sostenibilitat Do More Now, segons ha informat l’empresa en un comunicat. La comunitat B Corp és un moviment en creixement en què participen més de 6.000 empreses que aposten per una economia inclusiva i sostenible que tingui en compte el benestar de les persones, les comunitats i el planeta. Part del procés d'adhesió requereix que les empreses incloguin legalment en els seus estatuts el seu compromís amb un propòsit que vagi més enllà del benefici monetari.

"Des del primer dia, ens hem compromès a triar el camí responsable en cada decisió que hem pres. És un honor per a nosaltres estar al costat d'altres empreses sostenibles que lideren el moviment global a favor d'una economia inclusiva, igualitària i sostenible", ha afirmat David Camps, director general de Buff. "És un orgull rebre el reconeixement pel treball de tot el nostre equip que ajuda dia a dia a construir un futur millor. Això no s’acaba aquí; estem més il·lusionats que mai i volem arribar encara més lluny, dissenyant i fabricant millor i de forma més neta." Les empreses B Corp són reconegudes per prioritzar les persones i el planeta en totes les àrees de l'empresa i han de superar una avaluació que inclou cinc àrees d'impacte clau: governança, treballadors, comunitat, medi ambient i clients. Segons la marca, cuidar les persones i el planeta forma part de la visió corporativa de Buff des de la seva fundació. L'empresa, de propietat familiar i amb seu a Igualada, fabrica internament el 90% dels seus productes utilitzant energia 100% renovable. L'empresa reporta que l’any passat va aconseguir la fita d'haver reciclat més de 41 milions d'ampolles de plàstic per fabricar els seus productes més venuts. A més, Buff va impulsar una escola de confecció per crear oportunitats d'ocupació significatives en l’àmbit local i donar a les persones en risc d'exclusió social les habilitats necessàries per tenir èxit en la professió del tèxtil. "El nostre objectiu és millorar contínuament i fer-ho tan bé com sigui possible per als nostres consumidors, distribuïdors, empleats i el planeta", va afirmar Marta Torner, responsable de sostenibilitat de Buff . "En els pròxims anys, el nostre objectiu és reduir encara més la nostra petjada de carboni, ens centrarem en la cadena de subministrament i fixem l'objectiu d'arribar a ser neutres en carboni en les nostres pròpies operacions el 2023." Com a part del procés de millora contínua, Buff ha informat que ha formalitzat dotze noves polítiques que garanteixen el seu compromís amb la sostenibilitat en tots els aspectes del negoci. Les polítiques abasten des de pràctiques de màrqueting ètiques fins a una política de canvi climàtic destinada a mesurar i reduir l'impacte mediambiental de l'empresa. Buff té previst continuar invertint en innovació de productes sostenibles, així com augmentar del noranta al cent per cent el nombre de productes fabricats en les seves pròpies instal·lacions.