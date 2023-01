La santpedorenca Altoplast amplia en 7.000 metres quadrats la seva superfície per poder triplicar la facturació

L'empresa amb seu a Santpedor Altoplast Metal ha adquirit la nau adjacent a les seves instal·lacions actuals, al polígon Les Verges, amb la qual cosa pràcticament triplica la seva superfície, fins als 11.000 metres quadrats, amb l'objectiu de multiplicar per tres la seva facturació en els propers anys. De moment, la nova nau, de 7.000 metres quadrats, s'està condicionant per poder entrar paulatinament en funcionament. La intenció del propietari de l'empresa, Albert Manchón, és que a finals d'any s'hagin creat ja una desena més de llocs de treball que se sumaran a la trentena que ja té Altoplast a Santpedor.

L'empresa, seu bagenca de la matriu a Hostalets de Balenyà, està especialitzada en la fabricació d'embalatges metàl·lics per a la indústria, especialment per a l'automoció, que suposa el 60% del seu mercat. Amb tot, amb la crisi del sector, Altoplast ha anat diversificant la seva cartera de clients cap a sectors com l'aeronàutica i el ferroviari. L'empresa serveix avui a companyies com Coaasa, Aernova, Refisa o Porsche i Audi, que s'han incorporat enguany a la llista de clients de la santpedorenca, segons explica Manchón.

Altoplast, nascuda a Osona el 2009, va obrir portes a Santpedor el 2021 i des d'aleshores ha invertit més de cinc milions d'euros en instal·lacions i maquinària a Les Verges. L’ampliació suposa una inversió de tres milions d'euros, als quals en caldrien sumar tres més per a l'adequació i l'equipament. «No tinc inversors i no vull forçar la màquina«, diu Manchón, «i creixerem al ritme que ho permeti l'empresa. Hem de ser prudents, perquè l'objectiu d'una empresa familiar és créixer sostingudament», avança el propietari.

Altoplast exporta el 70% de la seva producció. En conjunt, el grup va tancar el 2022 amb una facturació de 13 milions d'euros, dels quals 2,5 corresponen a l'activitat a Santpedor, però la capacitat de facturació al municipi bagenc, diu Manchón, és de 5 milions d’euros, que poden arribar als 15 amb l’ampliació. Manchón assegura que el volum de comandes acumulat l'any passat supera els 20 milions d'euros. Enguany Altoplast preveu tancar amb una facturació propera als vint milions.

Malgrat el bon ritme de treball, Manchón lamenta els entrebancs que, assegura, li posa l'administració local, que li reclamen, assegura, condicionar un camí adjacent a les seves instal·lacions. «Santpedor aplica la normativa de manera molt rigorosa», diu Manchón, que lamenta no trobar suport en el departament d'Empresa per intermediar amb l’Ajuntament.