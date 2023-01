El secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol, ha presentat en una trobada informativa per al sector agroalimentari de les comarques de la Catalunya central les 9 línies d’ajuts de l’Estratègia agroalimentària de Catalunya, dotades amb 10 milions d’euros.La sessió ha tingut lloc aquest dijous al Palau Firal de Manresa.

Mòdol ha manifestat que amb aquestes ajudes que impulsa el Departament “volem accelerar la transformació verda del país”. “La voluntat del Govern de la Generalitat és ser al costat i acompanyar en aquest trànsit un gran gruix de petites i mitjanes empreses dedicades a la indústria agroalimentària que són font de riquesa i oportunitats als nostres pobles i comarques”, ha afegit el secretari d’Alimentació. En aquest sentit, i durant la trobada informativa, també s’ha detallat que aquestes ajudes seran molt beneficioses per al conjunt de petites i mitjanes empreses del sector agroalimentari ubicades a la Catalunya central.

Un primer bloc d’aquests ajuts està destinat a fomentar la producció i la seva transformació calculant la petjada ambiental del producte de les explotacions agràries i la creació i millora d’obradors compartits i de petits escorxadors. Un segon bloc vol impulsar l’emprenedoria en el sector fomentant el relleu generacional, els projectes liderats per dones i els projectes d’arrelament territorial del sector.

Mòdol també ha posat en valor l’oportunitat que pot representar, per exemple, fomentar projectes impulsats per dones relacionats amb la transformació dels aliments. En aquest sentit, el secretari ha afirmat: “Volem un sistema agrari que representi el país, i les dones rurals són determinants per a la vertebració territorial i social. Volem dones rurals empoderades perquè sense dones no hi ha món rural”.

Un tercer bloc té per objectiu reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari i incrementar la seguretat i la qualitat amb el foment de la normativa d’higiene en petits elaboradors. Finalment, l’última línia és l’ajut Innotrack, destinat a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa.

En concret, la primera de les línies d’ajut facilita als agricultors i ramaders el càlcul de la petjada ambiental dels productes agraris per obtenir la certificació Producció Agrària Sostenible (PAS). El Departament s’ha fixat l’objectiu que més del 50% de les explotacions agràries siguin sostenible l’any 2030. Aquesta ajuda permetrà acompanyar els productors i les productores en aquesta transformació, i posarà en valor i farà visible l’esforç que molts ja estan fent per assolir aquests nous reptes.

Aquestes ajudes, que estan alineades amb el Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya (PEAC) i amb l’Estratègia marítima catalana (EMC), han estat creades i consensuades d’una manera participativa, mitjançant la col·laboració i les aportacions dels 34 grups de treball que formen part del projecte. D’aquí han sorgit uns ajuts transversals amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats i demandes reals de tota la cadena alimentària.

Els ajuts, que compten amb una dotació de 10 milions d’euros, estan dividits en les 9 línies següents:

1.Línia 1: Ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental de producte.

2.Línia 2: Ajuts a la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits.

3.Línia 3: Ajuts a la creació i millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixos i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i d’establiments de manipulació de carn de caça.

4.Línia 4: Ajuts al foment de projectes transformadors i l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari.

5.Línia 5: Ajuts al foment de la flexibilització de la normativa d’higiene i qualitat als petits elaboradors.

6.Línia 6: Ajuts a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari.

7.Línia 7: Ajuts al foment del relleu generacional de negocis d’artesania alimentària.

8.Línia 8: Ajuts al foment de projectes liderats per dones relacionats amb la transformació d’aliments.

9.Línia 9: Ajut INNOTRACK a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa.

Amb aquests ajuts, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural vol dotar de l’instrument necessari per articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts per les persones consumidores.