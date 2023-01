El Banc d'Espanya adverteix que el turisme internacional de l'Estat podria baixar l'1,8% si hi ha recessió a la Unió Europea. Segons les últimes previsions econòmiques de la Comissió Europea, l'eurozona entrarà en recessió tècnica –una situació que es produeix quan el PIB acumula dos trimestres consecutius a la baixa- a principis del 2023. En aquest sentit, l'informe de l'entitat recorda que les exportacions de turisme tenen un pes important en l'economia, ja que el 2019 van suposar el 5,7% del PIB espanyol. A banda, l'entitat també avisa que l'encariment dels bitllets d'avió a conseqüència de voler estalviar emissions pot afectar "intensament" el turisme de llarga distància i en alguns segments dels viatges de negocis.

L'informe publicat aquest dijous apunta que de cara als pròxims mesos les expectatives en relació amb el turisme internacional són de "certa cautela", sobretot per la incertesa econòmica i l'escalada inflacionista. De fet, el document indica que l'octubre passat ja es va constatar una "evolució més desfavorable" de les pernoctacions hoteleres de turistes britànics i alemanys, dos dels principals mercats de l'Estat.

Pel que fa a la recuperació del turisme internacional després de la pandèmia, el document remarca que està sent "heterogènia". Entre els països europeus, l'arribada de viatgers procedents dels països nòrdics està sent "més lenta" en comparació amb altres de la UE. De la resta del món, destaca el "dinamisme" d'Amèrica, inclosos els Estats Units, en un context d'apreciació del dòlar que està abaratint els viatges cap a l'eurozona, segons l'entitat. Per contra, les polítiques sanitàries més estrictes a l'Àsia han provocat que la recuperació d'aquest segment sigui encara "molt dèbil".

L'informe també celebra que el turisme de negocis s'estigui recuperant a un ritme "més avançat" que el d'oci, encara que aquest tipus de turisme només representi al voltant del 9% de les arribades. En aquest sentit, el Banc d'Espanya apunta que les arribades de turistes internacionals per motius de feina en el tercer trimestre del 2022 es van situar un 9,8% per sota de les del 2019, mentre que les corresponents a viatges de vacances van ser un 11,5% inferiors respecte d'abans de la pandèmia.

Amb tot, el Banc d'Espanya conclou que el turisme internacional a l'Estat va mostrar una "tendència de recuperació gradual" fins al tercer trimestre del 2022, tot i que "incompleta" i amb una "debilitat molt acusada" per la manca de fluxos amb els països asiàtics per les restriccions derivades de la covid-19.