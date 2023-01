El govern espanyol preveu recollir 70.000 milions d'euros a través de lletres i obligacions del Tresor Públic durant el 2023. Segons ha explicat aquest dijous el Ministeri d'Economia, s'apostarà per la "prudència i la flexibilitat" en un entorn de tipus d'interès més alts i incertesa elevada. De fet, les darreres subhastes del Tresor han mostrat un increment sobtat dels interessos que l'Estat paga per aquests títols. Així, aquest dimarts l'interès mitjà va superar el 2,9%, el que suposa la xifra més alta des del 2012. Fins a l'abril, el tipus mitjà era negatiu, una tònica que durava des del 2016. Amb tot, l'administració aposta per afavorir les emissions a mitjà i llarg termini i mantenir "continguda" la càrrega d'interessos.

"El dinamisme de l'economia espanyola i del mercat de treball van permetre reduir les necessitats d'emissió neta el 2022 i finançar els diferents paquets d'ajudes adoptats pel Govern per reduir la inflació i pal·liar-ne els efectes a les empreses i ciutadans. Així, l'emissió neta es va reduir en gairebé 5.000 milions d'euros, fins a 70.063 milions i l'emissió bruta es va situar en 232.570 milions", ha recordat el Ministeri en una nota de premsa. D'altra banda, des del departament que dirigeix Nadia Calviño apunten que durant el passat any la "normalització" de la política monetària ha marcat un "punt d'inflexió" en les condicions de finançament, amb un increment generalitzat de les rendibilitats dels bons sobirans a tot el món. "En aquest context, el Tresor ha mantingut un bon accés als mercats de capitals gràcies a la confiança dels inversors a l'economia espanyola, que s'ha traduït en una prima de risc continguda al voltant dels 100 punts bàsics", defensa. Del tipus negatiu a fregar el 3% d'interès Malgrat això, l'interès de les lletres i obligacions del Tresor Públic han viscut una escalada sense precedents els darrers anys. Al gener de l'any passat el tipus mitjà era del -0,47%, metre que avui es paga un 2,98%, segons xifres recollides per portal web DatosMacro. La pujada va començar a intensificar-se a l'estiu, moment en què va incrementar-se en més de mig punt en un mes. Així, si a l'agost es pagava un 0,78% d'interès, al setembre aquest va augmentar per sobre de l'1,4%. La tendència s'ha mantingut amb tipus a l'alça a l'octubre (1,96%) i el novembre (2,53%). Al desembre va caure lleugerament (2,44%) i ha remuntat de nou al gener. Tot i aquest increment recent, el Ministeri d'Economia apunta que el cost del conjunt total del deute espanyol s'ha incrementat únicament en 9 punts bàsics, fins a l'1,73%, mentre que el cost mitjà del deute emès aquest any es va situar 1,73%, mentre que el cost mitjà del deute emès aquest any es va situar a l'1,35%. Addicionalment, el Tresor es felicita per haver mantingut la confiança dels inversors internacionals, que ostenten més del 40% del deute públic espanyol. De cara al 2023, aposta per un programa "prudent" basat en l'emissió d'instruments "a mitjà i llarg termini" i bons verds. Avui en dia, l'opció més llarga d'inversió del Tresor Públic és l'obligació a trenta anys, i la més breu la lletra a tres, sis o nou mesos.