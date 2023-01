El preu de la gasolina i del gasoil s'ha disparat en l'última setmana, la primera sencera sense el descompte de 20 cèntims per litre als carburants, i s’han encarit, respectivament, gairebé el 17% (16,85%) i més de 15% (15,2%) segons les dades publicades al Butlletí Petrolier de la UE.

En l'última setmana el preu del litre de gasolina ha escalat fins als 1,61 euros de mitjana, mentre que en el cas del gasoil s'ha situat en 1,68 euros. Aquests preus ja no inclouen la subvenció pública que va estar vigent des d'abril fins al 31 de desembre del 2022.

Amb aquestes pujades, el preu de la gasolina és el més alt que es registra des de la setmana de l'1 agost, quan a les portes de la segona fase de l'operació sortida de l'estiu es venia a 1,7 euros. En el cas del gasoil, el preu de l'última setmana és el més car des de mitjan novembre, quan es venia a 1,74 euros

D'acord amb les dades del Butlletí Petrolier, que recull el preu mitjà registrat en més de 11.400 estacions de servei espanyoles entre el 3 i el 9 de gener del 2023, el preu de tots dos carburants s'ha incrementat més de 22 cèntims en els últims set dies.

En l'última setmana de desembre, abans que acabés la bonificació, el preu de la gasolina i del gasoil amb descompte se situava en 1,383 i en 1,46 euros, respectivament. Sense descomptes el preu estava en 1,58 i 1,66 euros.

De fet, si es compara el preu de tots dos carburants en l'arrencada del 2023 amb els de la setmana anterior però sense el descompte, la pujada es modera al 2% en el cas de la gasolina i a l’1,3% en el cas del gasoil.

Amb aquests preus, omplir el dipòsit de 55 litres de gasolina costa aquesta setmana 89 euros i amb gasoil 92,5 euros.

Lluny dels màxims

Malgrat aquesta escalada dels carburants després de la fi dels descomptes, el preu de la gasolina i del gasoil continua sent inferior als màxims històrics.

En concret, el preu de la gasolina és el 16,7% més baix que el màxim que va marcar la setmana del 20 de juny de l'any passat amb 1,94 euros.

D’altra banda, el preu del gasoil és l’11,5% inferior que el que es va registrar la setmana del 27 de juny del 2022, amb 1,9 euros.

Amb aquest augment de preus, la gasolina i el gasoil han pujat el 8,5% i el 23,7% respecte a la mateixa setmana de l'any anterior.

En l'últim mes, els percentatges de pujada se situen en el 12% i en l’11,4%, respectivament.

Per sota de la mitjana europea

Malgrat la pujada de l'última setmana, el preu de tots dos carburants a Espanya és més baix que el que es registra de mitjana en la zona euro i a l'Europa dels 27.

Així, a la zona euro la gasolina es venia a 1,7 euros i el gasoil a gairebé 1,8 euros.

Pel que fa a l’Europa dels 27, la gasolina se situa en 1,67 euros i el gasoil està a 1,77.

Vaga de gasolineres a Itàlia

D’altra banda, tres associacions de gasolineres d'Itàlia han convocat avui una vaga per al 25 i 26 de gener per protestar contra la "vergonyosa campanya mediàtica" i les acusacions del Govern sobre el sobtat augment del preu del carburant.

Les organitzacions del sector de les gasolineres, FAIB, Fegica i Gigisc/Anisa, van denunciar en un comunicat conjunt que el Govern "busca recursos per cobrir la seva pròpia responsabilitat" en l'encariment dels combustibles.

"El Govern augmenta el preu dels carburants i endossa la responsabilitat als gestors, que acaben rebent insults i improperis dels automobilistes desesperats", resa la nota.

Es tracta d'un tema molt sensible aquests dies a Itàlia arran d'un sobtat encariment de la gasolina i del gasoil amb l'any nou que el Govern ha atribuït a "l'especulació", i el sector a l'augment dels impostos especials presents al combustible.

La primera setmana de l'any el litre de gasolina i gasoil va assolir els 1,81 i 1,86 euros bruts respectivament, 16 cèntims més respecte a la setmana precedent, però va arribar a situar-se en els 2,5 euros en algunes estacions de la xarxa d'autopistes.

Els expenedors de gasolina i l'oposició al Govern han retret que no ha mantingut la mesura que contenia els impostos especials en el litre de carburant, aplicada el 2022 per l'anterior Executiu de Mario Draghi per fer front a la inflació.

El Govern de la ultradretana Giorgia Meloni va aprovar dimarts a la nit algunes disposicions per frenar aquesta situació, encara que no van reduir els esmentats impostos especials.

Una de les disposicions, la més polèmica, obliga els distribuïdors de tot el país a mostrar al costat del cartell dels preus de la gasolina i del gasoil un altre cartell amb el preu de la mitjana nacional.

El sotssecretari de la presidència del Govern encarregat de l'aplicació del programa electoral, Giovanbattista Fazzolari, va lamentar "enormement" aquesta vaga i va assegurar que les mesures adoptades "són contra els fenòmens especulatius i, per tant, per protegir els distribuïdors".