L'associació de consumidors Facua ha ampliat la denúncia a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) sobre grans supermercats que no estan repercutint la rebaixa de l'IVA a tots els aliments afectats per la mesura. En concret, fa una setmana l'associació va detectar 46 irregularitats a Aldi, Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl i Hipercor; xifra que aquest dijous ha augmentat fins a les 57. Facua també ha advertit que hi ha supermercats que encara no han corregit les "anomalies" denunciades fa set dies. A més, l'associació de consumidors ha detectat que Hipercor i Carrefour van apujar els preus d'alguns productes abans d'aplicar la rebaixa fiscal.

En concret, els nous productes que no tenen ben aplicada la rebaixa són sis productes de Carrefour, dos d'Alcampo, dos d'Hipercor i un de Dia. A la denúncia, Facua sol·licita a la CNMC que investigui les pràctiques i obri els expedients sancionadors oportuns per determinar si els preus aplicats suposen un augment en els marges de benefici empresarial o estan justificats per increments en els costos dels productes on no s'ha repercutit baixada de l'IVA. Des de l'1 de gener s'ha d'aplicar 0% d'IVA al pa comú, les farines, la llet, els formatges, els ous, les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals.