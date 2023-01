Unió de Pagesos (UP) estima que els ramaders catalans han perdut 6,82 euros de mitjana per cada porc portat a l’escorxador el 2022 (al juliol, la pèrdua era de fins a 12 euros per porc), en un any marcat per un augment desmesurat dels costos de producció (pinso, energia i combustible), amb un increment de la gestió administrativa per part dels productors per les noves normatives i la preocupació per l’expansió de la Pesta Porcina Africana (PPA) a Europa.

El sindicat ha fet balanç de l'any 2022 del sector porcí en una roda de premsa, aquest dijous a Lleida, en què han intervingut Rossend Saltiveri, responsable del sector Porcí d'UP; Jordi Armengol, responsable de Sectors Ramaders, i Nèstor Serra, responsable d'Integració.

Segons el sindicat, el sector ha patit una disminució de l’oferta, entre altres qüestions, per la reducció de la producció porcina al nord d’Europa (Alemanya i Països Bàltics) i als Balcans pels focus declarats de Pesta Porcina Africana i a la reducció de la cabana a Holanda, fets que han contribuït a incrementar els preus de venda i a esmortir, en part, les importants pèrdues econòmiques de principi d’any.

UP adverteix que si bé els preus de llotja del 2022 han augmentat un 17% respecte a l’any anterior el pinso s’ha tingut un increment del 37%. Aquest cost suposa aproximadament el 70% del total de costos de producció de les granges porcines de Catalunya, segons SIP Consultors.

El 2022, el preu mitjà de llotja Mercolleida va ser d’1,51 euros/kg viu (el 2021 va ser de 1,25 euros/kg viu), amb un màxim d'1,72 euros/kg viu cinc setmanes seguides, de la 36 a la 40. Però el preu global del pinso va ser entre 329 euros/tn al gener i 423 €/tn al novembre, quan el 2021 va ser entre 279 euros/tn al gener i els 323 euros/tn al desembre.

Segons dades aportades pel sindicat, Catalunya continua sent la principal exportadora de l’Estat, amb un 55% del total, seguida de l’Aragó amb un 21%. Les exportacions de carn de porc de l’Estat espanyol s’han incrementat un 3,7% respecte a l'any anterior, tant per les exportacions a països tercers (+4,5%) com per l'augment de les intracomunitàries (+2,3%). La Xina, tot i patir un descens del 10% respecte al 2021, continua sent el principal comprador, amb un 39% del total, però lluny del 55,6% de l’any passat. Les importacions s’han incrementat a França un 2,1%, Filipines (+20,1%), Polònia (111%), Txèquia (+12%), Regne Unit (+97%) i Bulgària (+3,4%). UP valora que aquestes xifres en exportació s’han aconseguit gràcies a l’estatus de país lliure en malalties de declaració obligatòria, a l’oferta d’una carn i derivats de qualitat i a un preu competitiu. En aquest sentit, el sindicat recorda que cal continuar sent curosos amb les mesures de bioseguretat a les granges i mantenir un equilibri entre les places de mares i l’engreix.

Pel que fa a l’expansió de malalties com la PPA (que no afecta les persones) i que moltes vegades es transmet a través del porc senglar, amb poc marge de control per part del ramader, tot i que Espanya està lliure de la malaltia, Unió de Pagesos ha demanat al Ministeri i al Departament més vigilància en el moviment d’animals i un control exhaustiu de la població de senglars. El sindicat insta que s’informi ramaders, cases integradores i caçadors, especialment, de la importància de controlar la fauna salvatge davant l’expansió de la PPA a Europa. També ha reclamat la regionalització, en cas que es declarés a l’Estat, és a dir, acords amb tercers països que permetria la comercialització de productes de les zones lliures de la malaltia.

Pel que fa a la normativa per reduir les emissions, UP demana que s’avaluïn les diferents MTD (Millors Tècniques Disponibles) que s’han d’implantar a les granges tenint en compte les condicions de Catalunya i els seus costos actualitzats per poder prendre les decisions més encertades a l´hora de fer les inversions.

D’altra banda, el sindicat reclama a les administracions la simplificació dels tràmits per alleugerir les càrregues burocràtiques dels ramaders, així com mesures de suport per al sector, tant per a les granges integrades com per a les no integrades, ja que totes han patit un important increment en els costos de l’energia. Les granges de porcí integrat, un 80% del sector productiu, han estat excloses de les ajudes destinades a pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra d’Ucraïna.