Cada vegada més persones prefereixen els pagaments telemàtics i no amb diners físics. I és que, gràcies a tecnologies com el contact less, o l'NFC en el nostre mòbil, pagar amb targeta s'ha tornat molt més còmode. Aquest major ús de les tecnologies ha provocat que anem cada vegada més al caixer, però no a retirar, sinó a ingressar diners. Davant això sorgeix el dubte, quants diners puc ingressar en el banc sense justificar?

Tots creiem que, en teoria, realitzar un ingrés en el banc no requereix cap justificació davant les autoritats pertinents sempre que no es passi d'un cert límit, però... Quin és aquest límit? Quin és el màxim de diners que es pot ingressar? Realitzar un ingrés de 50, 100 o fins i tot 200 euros, és un fet més o menys regular amb el qual tots tenim clar que no hi ha cap problema en això. El dubte sorgeix quan, per exemple, es volen ingressar 1.000 euros... haig de justificar-ho? Aquest dubte l'ha resolt l'Agència Tributària, l'organisme encarregat de lluitar contra l'economia submergida. L'organisme ha assenyalat que pot demanar informació dels moviments, així com un justificant, quan els ingressos siguin superiors a 3.000 euros. A més, Hisenda controla els moviments de diners físics que superin els 500 euros. De fet, a finals de 2020, el govern espanyol va aprovar una nova normativa per lluitar contra els fraus, en la qual es va limitar els pagaments en metàl·lic. Per part seva, la Llei 11/2021, aprovada el 9 de juliol, regula que la quantitat màxima per pagar en metàl·lic és 1.000 euros, per la qual cosa, si es vol comprar alguna cosa que té un preu superior, el client haurà de buscar una altra manera de fer-ho.